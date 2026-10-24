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Първи случаи на грип в България: Лекари предупреждават за опасни усложнения

Грипът се различава от останалите вирусни инфекции по внезапното начало и тежките симптоми. Заболяването може да започне в рамките на часове с висока температура, втрисане, силна отпадналост, главоболие и болки в очите и гърлото

Надежда Неменски Надежда Неменски

24 октомври 2026, 10:30
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П ървите случаи на грип А вече са регистрирани в България. По официални данни за последните три седмици са установени общо четири случая на грип – три от тип А и един от тип Б.

През последната седмица в някои от големите градове се отчита спад на острите респираторни заболявания, вероятно заради по-топлото време. Въпреки това пред кабинетите на общопрактикуващите лекари продължават да чакат пациенти, сред които и много деца, съобщава NOVA.

В област Бургас броят на заболелите също намалява. Регистрираните случаи през тази седмица са 185 при 243 през предходната.

В медицински център в Бургас родители търсят помощ за децата си заради силна кашлица и хрема. Лекарите обясняват, че разпространението на респираторните инфекции е характерно за есенния сезон, когато хората прекарват повече време в затворени помещения.

„През есента времето захладнява и хората се събират повече на закрито. Това благоприятства разпространението на респираторните инфекции, предавани по въздушно-капков път“, посочи пулмологът д-р Жени Стоичкова.

Заболяванията засягат не само децата, но и възрастните. Сред най-честите оплаквания са продължителна хрема, засилваща се кашлица, отпадналост и главоболие. „Има около 300 вируса, които могат да причинят подобни симптоми“, каза д-р Петко Желязков, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Бургас.

Медиците подчертават, че грипът се различава от останалите вирусни инфекции по внезапното начало и тежките симптоми. Заболяването може да започне в рамките на часове с висока температура, втрисане, силна отпадналост, главоболие и болки в очите и гърлото. Кашлицата може да се появи малко по-късно, а през първите дни състоянието на болния често е толкова тежко, че трудно става от леглото.

От Регионалната здравна инспекция в Бургас съобщават, че са изпратени проби от две деца за изследване за грип, но резултатите и в двата случая са отрицателни.

Според данните на Националния център по заразни и паразитни болести за последните три седмици в страната са регистрирани три случая на грип А и един на грип Б.

Специалистите предупреждават, че усложненията след грип могат да бъдат сериозни и да не се ограничават само до дихателната система. „През първите три дни от грипа рискът от инфаркт на миокарда се увеличава осем пъти, а рискът от инсулт – пет до шест пъти“, посочи д-р Петко Желязков.

Затова лекарите препоръчват ваксинация. В края на седмицата Министерството на здравеопазването съобщи, че в страната вече са пристигнали първите 150 000 дози противогрипни ваксини по националните програми за деца и възрастни. Предстои те да бъдат разпределени до кабинетите на общопрактикуващите лекари.

В аптеките обаче все още очакват доставките. По думите на фармацевти има желаещи да се ваксинират и направени предварителни записвания, но към момента няма яснота кога ваксините ще бъдат налични.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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