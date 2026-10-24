България

Преустановиха движението на влаковете през Централна гара София

Отменени са крайградските пътнически влакове, пътуващи по направленията София – Перник – София и София – Костенец – София

Стела Христова Стела Христова

24 октомври 2026, 15:47
Преустановиха движението на влаковете през Централна гара София
Източник: БТА

О т 11:55 ч. днес е преустановено движението на влаковете през Централна гара София поради счупен токоснемател при прегариране на локомотив на пътнически превози. Вследствие на възникналия инцидент липсва напрежение в цялата контактна мрежа в района на гарата. Аварийни екипи на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) са на място и работят за отстраняване на повредата.

Във връзка с аварията е въведена временна организация на влаковото движение. Отменени са крайградските пътнически влакове, пътуващи по направленията София – Перник – София и София – Костенец – София.

За осигуряване на движението на останалите композиции са ангажирани маневрени дизелови локомотиви, с които се извършва придвижването на влаковите състави до съседните гари.

Актуална информация за движението на влаковете и възникналите закъснения пътниците могат да следят на официалния сайт на БДЖ в раздел „Актуална информация“: https://www.bdz.bg/bg/c/live-updates

Редактор: Стела Христова
Източник: БДЖ    
Централна гара София авария влакове преустановено движение НКЖИ БДЖ
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