Преустановиха движението на влаковете през Централна гара София

О т 11:55 ч. днес е преустановено движението на влаковете през Централна гара София поради счупен токоснемател при прегариране на локомотив на пътнически превози. Вследствие на възникналия инцидент липсва напрежение в цялата контактна мрежа в района на гарата. Аварийни екипи на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) са на място и работят за отстраняване на повредата.

Във връзка с аварията е въведена временна организация на влаковото движение. Отменени са крайградските пътнически влакове, пътуващи по направленията София – Перник – София и София – Костенец – София.

За осигуряване на движението на останалите композиции са ангажирани маневрени дизелови локомотиви, с които се извършва придвижването на влаковите състави до съседните гари.

Актуална информация за движението на влаковете и възникналите закъснения пътниците могат да следят на официалния сайт на БДЖ в раздел „Актуална информация“: https://www.bdz.bg/bg/c/live-updates