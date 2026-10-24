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Открили тялото на Джон Ф. Кенеди-младши на 35 метра под водата - часове преди да прекратят търсенето

Подробности от най-мащабната издирвателна операция в историята на САЩ разкриват как високотехнологичен сонар локализира тялото на Джон Ф. Кенеди-младши на 35 метра под водата, броени часове преди правителството да прекрати спасителната мисия

24 октомври 2026, 17:16
Открили тялото на Джон Ф. Кенеди-младши на 35 метра под водата - часове преди да прекратят търсенето
Джон Ф. Кенеди-младши и съпругата му Каролин Бесет-Кенеди   
Източник: Getty Images

Т ялото на Кенеди-младши е намерено на 35 метра под повърхността на Атлантическия океан – само часове след като издирвателният екип започва да обсъжда прекратяването на мащабната операция, разкрива ръководителят на мисията.

След като самолетът на Джон Ф. Кенеди-младши изчезва в нощта на 16 юли 1999 г., правителството на САЩ предприема една от най-големите морски издирвателни операции на частни граждани в историята на страната.

На четвъртия ден от изтощителните и безплодни усилия да бъдат намерени Кенеди, съпругата му Каролин Бесет и нейната сестра Лорън, официалните лица започват да подготвят стратегия за излизане от операцията.

Но докато обсъждат прекратяването на търсенето, високотехнологични сонари, почти като по чудо, най-накрая откриват тялото на Кенеди на океанското дъно, на около 3 метра от останките, в които все още се намират привързаните с колани тела на двете сестри.

Те се намират на около седем мили от югозападния бряг на острова Мартас Винярд.

„Джон Ф. Кенеди-младши беше извън самолета и ако беше минал още един ден, имаше голяма вероятност при течение от 1,6 възела той да бъде отнесен“, казва капитан У. Ръсел „Ръс“ Уебстър от Бреговата охрана, командир на издирвателната мисия за Кенеди-младши.

„Може би никога нямаше да го намерят, ако беше изминало още малко време“, спомня си съпругата му, морският историк Тереза Мичъл Уебстър.

Двойката е съавтор на книгата „Последният полет: Неразказаната история за търсенето на JFK-младши и надпреварата срещу Атлантика“, която описва как сонар за странично сканиране и подводна камера са локализирали любимия син на Америка.

На следващата сутрин, пет дни след катастрофата на самолета „Саратога II“, който 38-годишният Кенеди пилотира в гъста мъгла, водолази изваждат телата и на тримата.

33-годишната Каролин и 34-годишната Лорън са идентифицирани единствено по цвета на косата си.

„Съдебният антрополог от Националния съвет за безопасност на транспорта (NTSB) ни каза, че лицата на момичетата са били напълно неразпознаваеми“, споделя Тереза.

Тримата пътуват от Колдуел, Ню Джърси, към Мартас Винярд за сватбата на братовчеда на Кенеди – Рори.

Кенеди лети по правилата за визуални полети, обяснява Ръсел, което означава, че „Федералната авиационна администрация (FAA) не е следила самолета му. Той е бил уверен, че може да се ориентира по географски забележителности като фарове и фабрики“, тъй като е правил този маршрут от Ню Джърси до Мартас Винярд 35 пъти преди това.

Той разчита единствено на визуални ориентири, тъй като все още не е завършил обучението си за управление на самолет по прибори, имайки едва 12 от необходимите 25 модула.

„На 1 юли, 15 дни преди фаталния полет, един от неговите сертифицирани летателни инструктори му казва: „Джон, все още не си готов за това. Трябва ти повече опит в летенето по прибори“, разказва Ръсел, който е служил в Бреговата охрана 26 години.

Липсата на опит за управление на самолет в условия на лоша видимост възпрепятства способностите на Кенеди и вероятно довежда до пространствена дезориентация.

Докладът на NTSB установява, че самолетът е падал със скорост от близо 1400 метра в минута.

„При тази скорост – почти 100 км/ч – и падане от такава височина, сблъсъкът с водата е почти равен на сблъсък с бетон“, казва Ръсел.

Екипажът се състезава с времето, за да открие телата, самолета и личните вещи, преди те да бъдат унищожени от морските обитатели или отнесени от теченията.

Източник: Getty Images

Ръсел, който е ръководил над 10 000 мисии през кариерата си, изчислява, че операцията – разпростряла се на 100 морски мили между Кейп Код и Лонг Айлънд и включвала хиляди служители от поне 28 местни, щатски и федерални служби – е струвала близо 5 милиона долара.

На семейство Уебстър са им нужни 15 години за проучване и написване на книгата, включваща близо 45 интервюта.

„Една от причините най-накрая да успеем да напишем тази книга беше фактът, че много хора, които преди отказваха участие, вече се бяха пенсионирали от федералната служба и бяха по-склонни да говорят и да се върнат към спомените си. Те осъзнаваха колко е важно тази история да бъде разказана“, обяснява Ръсел.

Приятелката на Тереза – Мария Хутън, омъжена за близък приятел на чичото на Кенеди, сенатор Тед Кенеди – е била в дома на сенатора в деня след изчезването на самолета.

„Тя ни разказа как е видяла костюма на Джон да виси в пералното помещение – изгладен и готов за сватбата“, казва тя.

По време на мисията Бреговата охрана получава редица необичайни обаждания, включително от хора, които вярват, че тримата са все още живи.

„Някои твърдяха, че Джон Ф. Кенеди-младши е viдян в чат стая на AOL. Хората просто се хващаха за всяка сламка“, спомня си Ръсел.

Бреговата охрана на САЩ получава и факс от неназована духовна организация от Ню Йорк, която ги обявява за починали въз основа на анализ на техните „магнитни аури“.

„Причината да си спомням това толкова ясно е, че това беше първото външно съобщение, което получихме в неделя, когато отвори врати Обединеният команден пункт. Беше нещо от рода на: „Господи, това е толкова странно.“, добавя той.

Източник: New York Post    
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