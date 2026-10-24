С минута мълчание за убития Слави Бинев откриха международния турнир по таекуондо в София

П резидентът на Българската федерация по олимпийско таекуондо Слави Бинев бе смъртоносно прострелян в софийския квартал „Гърдова глава“.
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Кървавият инцидент съвпадна с провеждането на мащабно спортно събитие. Днес в Спортна зала „Левски София“ се откри 13-ият международен турнир по таекуондо „Рамус София къп“ 2026. Състезанието, което се провежда под мотото „Таекуондо срещу зависимости“, започна точно в 12:00 часа с минута мълчание в памет на дългогодишния ръководител на федерацията.
Вицепрезидентът на родната централа и главен организатор на турнира, Димитър Михайлов, откри официално събитието, обявявайки тъжната вест.
В залата присъстваха стотици млади спортисти и официални гости, които са разтърсени от черната вест.
Полицията е блокирала района на местопрестъплението, като текат засилени процесуално-следствени действия, трима души са задържани на автомагистрала „Тракия“.
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