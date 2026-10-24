С минута мълчание за убития Слави Бинев откриха международния турнир по таекуондо в София

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Кой бе убитият Слави Бинев: Спорт, нощен бизнес и политика в един живот

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МВР: Бинев е застрелян с един изстрел в главата

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П резидентът на Българската федерация по олимпийско таекуондо Слави Бинев бе смъртоносно прострелян в софийския квартал „Гърдова глава“.

Кой бе убитият Слави Бинев: Спорт, нощен бизнес и политика в един живот

Кървавият инцидент съвпадна с провеждането на мащабно спортно събитие. Днес в Спортна зала „Левски София“ се откри 13-ият международен турнир по таекуондо „Рамус София къп“ 2026 . Състезанието, което се провежда под мотото „Таекуондо срещу зависимости“, започна точно в 12:00 часа с минута мълчание в памет на дългогодишния ръководител на федерацията.

Убиха бизнесменa Слави Бинев

Вицепрезидентът на родната централа и главен организатор на турнира, Димитър Михайлов , откри официално събитието, обявявайки тъжната вест.

В залата присъстваха стотици млади спортисти и официални гости, които са разтърсени от черната вест.

Полицията е блокирала района на местопрестъплението, като текат засилени процесуално-следствени действия, трима души са задържани на автомагистрала „Тракия“.

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