Мащабни протести в Париж затвориха Лувъра и изкараха 70 000 полицаи по улиците

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Ф ренската столица Париж днес се подготвя за нова мащабна демонстрация на студенти и работници с искания за осигуряване на повече средства за образованието и предприемане на спешни мерки срещу рязкото поскъпване на живота, предаде агенция Асошиейтед прес.

Франция под обсада: 70 000 полицаи, военни и бронирана техника срещу новите протести

Новото шествие е строго ограничено до югоизточните покрайнини на града, далеч от централната част, докато полицията засилва присъствието си в цялата страна. Вътрешният министър Лоран Нуниез съобщи по-рано, че на територията на Франция ще бъдат разположени до 70 000 служители на силите за сигурност, подкрепени от хеликоптери, бронирани машини и водни оръдия. В самия център на Париж десетки жандармеристи вече заеха позиции под Триумфалната арка и по близките ключови булеварди.

Източник: АР/БТА

Очаква се и днес да има масово участие на протестиращи, след като миналата седмица над половин милион души излязоха по улиците на френските градове.

Поради рисковете за сигурността редица големи музеи в Париж, сред които „Лувърът“ и музеят „Орсе“, остават затворени. Собствениците на магазини укрепват витрините и входовете на търговските си обекти през цялата седмица, след като около 3000 обекта в цяла Франция бяха повредени или разграбени миналия уикенд. След безредиците началничката на парижката полиция Патрис Фор първоначално призова търговците да наемат частни охранители, но по-късно уточни, че защитата на бизнеса и собствеността е основна отговорност на държавата.

Протестиращи блокираха Лувъра

Президентът Еманюел Макрон, представител на центристките политически сили, се изправя пред тази сериозна криза в последния етап от своя мандат, като обществената му популярност е спаднала до най-ниското си равнище от встъпването му в длъжност през 2017 г. Той заяви, че драстичните мерки за сигурност са напълно необходими за защитата на градските центрове, търговските обекти и обществените сгради.

Източник: АР/БТА

В същото време тази сутрин хиляди души се събраха в Орлеан, на около 110 километра южно от Париж, на протест срещу крайната десница. Демонстрацията се проведе паралелно с двудневния конгрес на националистическата и антиимиграционна партия на Марин Льо Пен, организиран преди президентските избори през пролетта на следващата година.

Студентските организации настояват за подобрение на условията в образователните институции и протестират срещу високите разходи за живот. Движението започна миналия месец поради недостиг на персонал в гимназия югоизточно от Париж, но бързо прерасна в по-широк обществен протест. Студентите настояват за повече преподаватели, по-добра материална база и увеличение на местата в университетите, докато синдикатите искат повишение на заплатите и пенсиите, което да компенсира инфлацията. На фона на липсата на категоричен отговор от страна на правителството, недоволството прерасна в мащабни протести само няколко месеца преди изборите за наследник на Макрон.