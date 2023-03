Нови разкрития за бруталното убийство на модела Аби Чой

П олицията на Хонконг съобщи, че жена, за която се смята, че е помогнала на един от заподозрените в убийството на модела Аби Чой, е арестувана от властите в континентален Китай, съобщи АП, цитирана от БТА.

С ареста на 29-годишната жена броят на предполагаемите замесени в случая стана седем.

Полицията подозира, че тя е помогнала на друг заподозрян и след това е избягала в континентален Китай. Хонконгските власти посрещнаха жената в пристанището на Шънчжън във вторник.

Ужасяващото убийство на 28-годишната Аби Чой озадачи жителите на Хонконг и континентален Китай,

тъй като градът е известен с ниското ниво на насилствена престъпност.

Миналата седмица бяха арестувани бившият съпруг на Чой

– Алекс Куан, баща му Куан Кау и брат му Антъни Куан, след като полицията откри части от тялото на Чой в къща в предградие на Хонконг, наета от Куан Кау. Джени Ли, майката на Алекс Куан, беше обвинена във възпрепятстване на правосъдието. И четиримата са задържани в ареста без право на гаранция.

