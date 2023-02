Нови разкрития за бруталното убийство на модела Аби Чой

Б ившият съпруг на убит модел от Хонконг се яви в съда заедно със семейството си, заради обвинение в съвместно извършено убийство, след като полицията намери разчленено тяло в хладилник, съобщи АП.

Разследват убийство на модел в Хонконг

Алекс Куан, баща му Куан Кау и брат му Антъни Куан са обвинени в убийството на модела Аби Чой, а майка му Джени Ли – във възпрепятстване на правосъдието. Четиримата подсъдими са бяха арестувани без право на гаранция.

Hong Kong police began searching a landfill to look for evidence related to the killing of model Abby Choi. The 28-year-old model's case has gained wide interest for its grisly nature after dismembered body parts were found in a refrigerator. https://t.co/1oPbOYxorJ — The Associated Press (@AP) February 28, 2023

Преди убийството 28-годишната Аби Чой е била модел, често канен на ревютата на модната къща „Диор“, както и инфлуенсър с над сто хиляди последователи в Instagram. Последната онлайн публикация на Чой беше фотосесия за списанието за мода „Офисиел Монако“ преди повече от седмица.

Според полицията в Хонконг Чой е водила спорове с бившия си съпруг и семейството му, отнасящи се до десетки милиони хонконгски долари. Полицията добави, че „някои хора“ са били недоволни от начина, по който Чой управлява акциите си.

Four people have been arrested for the murder of Hong Kong model and influencer Abby Choi, whose dismembered body was found in a house belonging to her ex-husband's family ⤵️ pic.twitter.com/2zx1PQtkao — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 28, 2023

По думите на Бърнард Чън, приятел на жертвата, Чой има четири деца – двама сина на 10 и на 3 години, чийто баща е Куан и две дъщери на 8 и на 6 години от настоящия ú съпруг Крис Там. Според Чън, Чой е била в добри отношения с близките си и често е пътувала със семействата на настоящия и на бившия си съпруг едновременно.

Чрез Пао Цзое, друг приятел на Чой, Крис Там сподели впечатленията си в публикация във Фейсбук.

„Аби беше много мил човек, който винаги искаше да помага на хората“, беше цитиран той в публикацията. „Мисля, че всеки, който имаше късмета да бъде част от семейството ú или пък неин приятел, беше щастливец.“

Friends and relatives of Hong Kong model Abby Choi paid their final respects at the scene where police say they found what are believed to be the socialite's dismembered body parts, public broadcaster RTHK reported. https://t.co/5WkdXNGWFx — CNN (@CNN) February 28, 2023

Чой беше в неизвестност в продължение на няколко дни, преди полицията да открие разчлененото ú тяло в хладилник в дома ú в предградие на Хонконг в петък.

Нейният случай е един от най-стряскащите убийства в Хонконг от десет години насам – през 2013 г. мъж уби родителите си, като в последствие главите им бяха намерени в хладилници. Друг известен случай е този от 1999 г., когато жена бива отвлечена и измъчвана от трима члена на организирана престъпна група, преди да бъде убита. Черепът на жертвата е намерен в кукла „Хелоу, Кити“.

The 28-year-old model and influencer Abby Choi has been found dismembered in a house in Hong Kong. Her former in-laws, including her ex-husband, brother, father and mother, have been charged with her murder. pic.twitter.com/LYVFbwHX29 — FRANCE 24 English (@France24_en) February 28, 2023

В неделя властите откриха череп на млада жена, който се смята за този на Чой, в една от конфискуваните тенджери от къщата на покойния модел. Длъжностни лица смятат, че дупката, намерена в задната му част, е мястото на фаталния удар.

Разглеждането на делото за убийството на Чой беше отложено за месец май.