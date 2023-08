Най-смъртоносният пожар в САЩ за повече от век: Жертвите от огнения ад в Хавай достигнаха 89

Пожарът, обхванал живописен град в Мауи тази седмица, е отнел живота на най-малко 89 души, съобщиха местните власти, и това го превръща в най-смъртоносния горски пожар в САЩ за последните 100 години, предаде Асошиейтед прес.

Числото е по-голямо от това на жертвите от пожара през 2018 г. в Северна Калифорния, взел 85 жертви.

Един век по-рано, през 1918 г., избухва пожар в засегнатата от суша северна част на щата Минесота, огънят преминава през редица селски общности, унищожава хиляди домове и убива стотици хора.

Най-малко два други пожара са горели в Мауи, но засега не се съобщава за смъртни случаи: в южната част на вулканичния остров и в планинската част във вътрешността.

