Н аскоро публикувани документи хвърлят светлина върху опасенията, повдигнати от ученитe относно безопасността на китайската лаборатория, която е в центъра на теорията за изтичането на COVID-19.

Те са свързани с планове от декември 2018 г. да се "конструират шипови протеини" за заразяване на човешки клетки, които след това да бъдат „вмъкнати в SARS-Covid". Манипулацията трябвало да се извърши не къде да е, а във лабораторията в Ухан.

Както е известно през декември 2019 г. се появи COVID-19, който счупи всички рекорди по заразяване, причинявайки глобална пандемия. Жертвите му до декември 2023 г. са 6 987 222 души.

Предложението за конструирането на "подобрения" вирус е отправено от организацията с нестопанска цел в Ню Йорк EcoHealth Alliance, която чрез субсидии от правителството на САЩ финансира в чужбина подобни експерименти.



Въпреки че изследването никога не е получило финансиране и никога не е било завършено, критиците твърдят, че изтеклите документи подкрепят теорията за лабораторно изтичане като потенциална причина за пандемията COVID-19.

Разкритията предизвикаха допълнителен дебат за произхода на коронавируса и протоколите за безопасност, които се прилагат в изследователските лаборатории по света. Някои учени твърдят, че теорията за лабораторното изтичане вече е почти сигурна, подчертавайки потенциалните рискове от безразсъдни експерименти и необходимостта от прозрачност в научните изследвания.

Investigation: Why did so many journalists dismiss as a conspiracy the idea Covid-19 leaked from a lab in Wuhan? https://t.co/2Kphh5XPVZ https://t.co/2Kphh5XPVZ