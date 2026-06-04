Литва преговаря за американски ядрени оръжия на територията си

Л итва води преговори със САЩ за потенциално разполагане на американски ядрени оръжия на своя територия, съобщи във вторник министърът на отбраната на страната, пише Politico.

„Дискусиите продължават“, заяви пред журналисти министърът на националната отбрана Робертас Каунас. Разговорите се провеждат на фона на действията на Вашингтон за намаляване на американското военно присъствие в Европа, което породи опасения от излагане на съюзниците от НАТО на критични пропуски в сигурността. „Литва със сигурност не стои настрана“, добави Каунас.

Конституцията на балтийската държава забранява оръжията за масово унищожение в нейните граници, но президентът Гитанас Науседа подхвърли идеята за изменение на основния закон, като се позова на настоящите рискове за сигурността.

Тази седмица вестник Financial Times съобщи, че американски служители водят преговори за разполагане на ядрени бойни глави и бомбардировачи в страни от източния фланг на НАТО. В момента американски ядрени оръжия се съхраняват във военни съоръжения в Германия, Белгия, Италия, Турция, Нидерландия и Обединеното кралство.

Преговорите съвпадат с планираното изтегляне на около 1000 американски войници от Литва. Каунас заяви, че новата ротация на американски военни служители в балтийската страна остава „в процес на разглеждане“ от Вашингтон, като добави, че цялостното съкращаване на американските войници в Европа е довело до „преразглеждане на регионалната позиция“.