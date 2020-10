Нов вторичен трус в Гърция

Н ов вторичен трус в Гърция. Европейско-Средиземноморския сеизмологичен център съобщи, че земетресението е било с магнитуд 4,1 по Рихтер.

#Earthquake M4.1 4.1 Dodecanese Islands, Greece 3mins ago 31 Oct 05:22 UTC - report/info: https://t.co/FZGmKm8vO5 — Earthquake Monitor (@EQAlerts) October 31, 2020

Епицентърът е бил на около 8 километра североизточно от гръцкия град Неон-Карловаси, на дълбочина 10 километра.

Данни за пострадали и нанесени материални щети няма.

Земетресение в Егейско море, жертви в Турция, разрушения в Гърция

Междувременно трус от 5,6 по Рихтер бе регистрирано и в Норвегия. Епицентърът му е бил на около 205 км северозападно от селището Олонкинбюен, на дълбочина 10 километра. Няма данни за пострадали и разрушения.

Вчера мощно земетресение разтърси западното крайбрежие на Турция и предизвика мини цунами на егейския остров Самос. Морските вълни превърнаха улиците в реки в градовете по западното крайбрежие на Турция.

⚡️ "M7 #earthquake in #Izmir #Turkey" with serious damages and casualties. Here are some key info and testimonies. Aftershocks are still ungoing and are likely to happen again. This moment will be frequently updated. par @LastQuake https://t.co/HRf2m3pY8a — EMSC (@LastQuake) October 30, 2020

Голяма част от щетите са нанесени във и около егейския курортен град Измир в Турция, където има три милиона жители и многоетажни жилищни блокове. Кадри, заснети от въздуха показаха някои от тях, превърнати в развалини.

Земетресение разлюля Гърция

Американската служба за геоложки проучвания съобщи, че трусът е бил с магнитуд 7,0 по скалата на Рихтер, а епицентърът му е разположен на 14 километра от гръцкия град Карловаси на остров Самос.

Кметът на Измир Тунк Сойер заяви пред CNN Turk, че 20 сгради са се срутили, като служители са насочили усилията си за спасяване върху 17 от тях.

Силно земетресение разлюля Исландия и спря заседание на парламента

Турската агенция за помощ при бедствия съобщи до момента за 24 смъртни случая и 800 ранени, докато в Гърция двама тийнейджъри са загинали на връщане от училище на Самос при срутване на стена.

Като предпазна мярка болница в Измир изкара част от пациентите си на улицата - все още в болнични легла и на системи.

💢A building has collapsed in #Izmir #Turkey after the earthquake that had its epicenter at #Samos island #Greece.



👉 Unfortunately #Turkey doesn’t have strict anti-seismic policies with old buildings always in danger. pic.twitter.com/MXa2gIRISX — George Mastropavlos (@g_mastropavlos) October 30, 2020

Доброволци и спасители с кучета използваха верижни триони, за да се опитат да си пробият път през развалините.

Губернаторът на региона заяви, че 70 души са били извадени живи още снощи.

На гръцкия остров Самос, близо до епицентъра на земетресението, хората излязоха панически по улиците.

Две земетресения над 5 степен на остров Крит

Гръцката агенция за гражданска защита посъветва жителите на Самос тази нощ да "стоят на открито и далеч от сградите".

Гърция и Турция са разположени в една от най-активните земетръсни зони в света. Двете Балкански страни имат лоши отношения в исторически план, въпреки че са членове на НАТО. Но земетресението предизвика спад в напрежението между тях след като лидерите на Турция и Гърция, както и техните външни министри си размениха съобщения на солидарност.

#İzmir Still pulling people out of the rubble... and aftershocks are still continuing. Another 5.0 earthquake in the area again this morning. As of last night, there were 196 aftershocks, with at least 23 of them stronger than 4.0. Thoughts with the people of Izmir today ❤️ https://t.co/XnIm6OoMDQ — Stacey Teale Çokan (@staceyjaneteale) October 31, 2020

"Каквито и да са нашите различия, това са моменти, когато народите ни трябва да бъдат заедно", написа Мицотакис.

"Благодаря, господин министър-председател", написа в отговор президентът на Турция Ердоган.

Земетресение с магнитуд 5,2 в Егейско море

"Това, че двама съседи проявяват солидарност в трудни времена, е по-ценно от много неща в живота", добави още той.

Държавният департамент на САЩ приветства тези дипломатически жестове и намаляването на напрежението между Атина и Анкара.

Необичайно земетресение в Северна Европа

Земетресение в Егейско море, усетено и у нас