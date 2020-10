Две земетресения над 5 степен на остров Крит

Н яколко силни труса, два от които с магнитуд от 5,1 и 5,2 по Рихтер, са били регистрирани тази сутрин край гръцкия остров Крит, съобщи АНА-МПА.

Трусовете са били с епицентър в морето на около 50 километра от критския град Сития и на около 350 километра югоизточно от столицата Атина.

По данни на гръцкия институт по геодинамика първият трус е регистриран в 3,30 часа сутринта и е бил с магнитуд от 5,1 по Рихтер, а засега последният - в 7,11 с магнитуд от 5,2 по Рихтер. Останалите три земетресения са били по-слаби, с магнитуд между 4,1 и 4,4, и са регистрирани в интервала между двата по-силни.

През последния месец Крит бе разтърсен от серия земетресения.

