Земетресение в Егейско море, жертви в Турция, разрушения в Гърция

С илно земетресение в Егейско море удари Турция и Гърция в 13:51 местно време. Епицентърът е на 19 км северозападно от гръцкия остров Самос и на около 17 км от брега на провинция Измир. Силата на труса е била 6,9 според Европейския сеизмологичен център.

Последвано е от повече от 15 вторични труса със сила на 4-а степен.

Най-малко четирима души са загинали, а 120 са ранени при земетресението в окръг Измир, Западна Турция, според правителствената Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации.

Информацията беше потвърдена в Туитър и от здравния министър Фахреттин Коджа. Той заяви, че са пристигнали 38 линейки, два медицински хеликоптера и 35 спасителни екипа, предаде АП.

Земетресението е било усетено и в Атина и Истанбул, както и по високите етажи на сградите в центъра на София и в цялата страна. За момента няма данни за пострадали българи, съобщиха за БГНЕС от Министерството на външните работи.

Четирима души са пострадали на гръцкия осторов Самос в резултат на силното земетресение. Според местния портал Zougla.gr в болницата на Самос са докарани четирима души, пострадали от земетресението, включително тежко ранена жена, върху която паднала част от стена.

Местни медии съобщиха, че множество сгради на островите Самос и Хиос са повредени, а в град Неон-Карловаси е рухнал купол на църква. Повредени са и други сгради, предимно стари постройки.

Видеоклипове в социалните медии показват силно повредени сгради и пътища, наводнени от порои от вода. Кадрите показват улици, наводнени вследствие на обявено по-рано "мини-цунами в Самос", съобщи "Мирър".

Жителите на Самос, остров с население около 45 000 души, бяха призовани да стоят настрана от крайбрежните райони.

"Има 4 жертви и около 120 ранени. Над 20 блока са се срутили. Не се знае колко хора е имало в тях. Засега няма сериозна паника. Всички обаче се изплашихме много. Сякаш земята се раздели на две”, каза за NOVA председателят на изселническата организация в Измир – Абдурахим Нурсой.

Buildings collapsed in Izmir following M7 earthquake #deprem 40 min ago. To our Turkisk friends and users in the area, stay safe https://t.co/mvD1YNEw66 — EMSC (@LastQuake) October 30, 2020

"Над 15 по-силни вторични труса са регистрирани след мощното земетресение между Турция и Гърция", обясни пред NOVA проф. Николай Милошев, директор на Геофизичния институт на БАН.

"Първият трус от 7 по Рихтер е усетен в цяла България. За момента за страната ни няма опасност", увери проф. Николай Милошев.

По-рано турският министър на околната среда и градоустройството Мурат Курум посочи, че има съобщения за пет рухнали сгради в общините Борнова и Байраклъ в Измир. Той каза, че има хора, затрупани под развалините.

Министърът уточни, че е създаден координационен център за реакция във връзка с бедствието в рамките на валийството. Той заяви, че самият той и министърът на земеделието и горите Бекир Пакдемирли заминават за Измир по нареждане на президента Реджеп Тайип Ердоган.

Според телевизионния канал NTV, жители на Измир се включват в спасяването на хора изпод развалините на разрушените къщи.

A tsunami has just hit Vathy town Samos, huge damage to property, as of yet only a few injured. Greek government expecting second tsunami #tsunami #samos #greece #earthquake pic.twitter.com/aVk0kabDKu — Fareid Atta فريد عطا (@atta_fareid) October 30, 2020

Това е много силно земетресение и вероятно ще има щети и ранени в Турция, прогнозира заместник-директорът на Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН, цитиран от БТА.

Външните министри на Турция и Гърция си обещаха взаимна помощ, след като двете им държави, които оспорват енергийните права в Източното Средиземноморие, бяха засегнати от голямо земетресение.

"Гръцкият външен министър Никос Дендиас се обади на нашия министър Мевлют Чавушоглу, за да му пожелае успешно възстановяване. И двамата министри подчертаха, че са готови да си помогнат в случай на нужда", заяви турското външно министерство.

Европейският съюз е готов да помогне на Гърция и Турция, бреговете на които бяха ударени от силно земетресение. Това съобщи ръководителят на Европейския съвет Шарл Мишел.

"Ние следим отблизо последиците от силното земетресение, което удари Егейско море край бреговете на Гърция и Турция. Моите мисли са насочени към засегнатите. ЕС е готов да окаже подкрепа", написа той.