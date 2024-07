FLuQE – новият вариант на COVID-19, който се разпространява бързо, но какво го прави уникален?

Н овият щам COVID-19 може да допринесе за повече инфекция тази зима в Австралия. KP.3, известен още като „FLuQE“, е подвариант на щама FLiRT, но съдържа мутация, която е улеснила разпространението му.

FLiRT е само един щам на инфекцията, отговорна за глобалната пандемия през 2020 г., това е семейство от подварианти, които бързо станаха доминиращи, защото бяха силно преносими. В групата имаше няколко подобни варианта, които започваха с KP, като KP.2 беше най-разпространеният от групата и отговорен за последните вълни на COVID по света.

New FLuQE COVID Variant Spreading Rapidly: What Makes It Unique?https://t.co/zC8jqhFd6h — IFLScience (@IFLScience) July 6, 2024

Сега, малко след появата на своя предшественик, нов подвариант – KP.3 – се появи на световната сцена и се разпространява в Австралия и САЩ.

Какво ново?

KP.3 беше толкова успешен от гледна точка на вируса, че получи собствено наименование – FluQE. Това е така, защото има допълнителна шипова протеинова мутация, която изглежда го прави по-добър при свързване с нашите клетъчни рецептори. Това може да е причината изглежда да се разпространява по-бързо. Смята се също, че този подвариант е по-добър за избягване на нашата имунна система, което означава, че нашите съществуващи ваксини и възможности за лечение може да са по-малко ефективни за предотвратяване на тяхното разпространение.

Three sub-variants are now in circulation – FLiRT, FLuQE and most recently de-FLiRT. How it's putting pressure on Queensland's hospital services: https://t.co/h5wEmBTio3 pic.twitter.com/w6Jo3j597E — The Courier-Mail (@couriermail) July 4, 2024

Както при другите варианти на FLiRT, KP.3 е наследник на варианта JN.1, който причини инфекции по целия свят преди около шест месеца.

Пол Грифин, лекар по инфекциозни болести и клиничен микробиолог от Университета на Куинсланд, казва, че това е пример за това колко бързо може да се развива вирусът.

„Това, което този вирус е правил много пъти и продължава да прави, е, че се е променил значително“, каза Грифин пред ABC News. "Със сигурност в нашата страна FLuQE или KP.3 е преминал FLiRT или KP.2."

Въпреки че вариантите FLiRT и FluQE се разпространяват много по-бързо, това не означава, че са по-смъртоносни. Нито пък означава, че ваксинациите са ненужни. Бързата скорост на мутация на вируса обаче означава, че всеки нов вариант, който се появява, кара нашите защити да изостават леко.

The variants known as FLiRT and FLuQE come as cases of Covid are rising again https://t.co/lmIfwcbDsQ — PlymouthLive What's On (@PLiveWhatsOn) July 8, 2024

Така че дори ако наскоро сте били ваксинирани срещу FLiRT, все още сте изложени на риск от повторна инфекция от FLuQE. В същото време светът стана по-доволен от заплахата от COVID, откакто всички напуснахме блокирането. Поради това се прави по-малко за ограничаване на предаването му.

Това означава, че хората трябва да продължат да получават своите бустерни ваксини срещу COVID, когато могат, тъй като те все още са ценни за намаляване на тежките симптоми. Междувременно Световната здравна организация (СЗО) препоръчва разработването на ваксини, насочени към JN.1, така че да сме по-добре подготвени за неговите варианти.

Те вероятно ще бъдат налични към края на 2024 г.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase