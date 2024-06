Учени с нови данни за дългия COVID

А нализът на данните от 4700 души, които се възстановяват след преболедуване от COVID-19, разкрива повече информация за това кой може да е най-застрашен от продължително хронично заболяване. Учените все още не са наясно какво точно причинява изтощителните симптоми, като възможностите за това са стотици, но новото проучване хвърля повече светлина върху това кой може да бъде засегнат.

Дългият COVID e хронично състояние, което е налице поне три месеца след инфекция с SARS-CoV-2. Симптомите могат да бъдат прогресиращи или да настъпват на вълни на рецидив и ремисия. Някои хора ще се възстановят след определен период от време, докато при някои симптомите не са отшумели напълно, след като са развили състоянието в първите дни на пандемията през 2020 г.

Огромно количество научни усилия са насочени към разбирането на причините за дългия COVID и търсенето на потенциални лечения, които биха могли да променят ситуацията не само за тези пациенти, но потенциално и за тези с други следвирусни синдроми. Все още обаче остават много неизвестни, като някои от най-големите въпроси са свързани с това кой е най-застрашен от развитие на дълъг COVID.

Ново проучване, ръководено от екип в Медицинския център на Колумбийския университет "Ървинг", може би ще даде някои отговори.

