Скритите жертви на COVID-19: Скенери разкриват дългосрочни имунни ефекти

Д ългият COVID е жестоко заболяване без известен механизъм или лечение. Далеч от това да е психосоматично по природа, ново проучване добавя тежест към идеята, че това погрешно разбрано заболяване е до голяма степен биологично.

Продължителното въздействие, което вирусът SARS-CoV-2 нанася върху имунната система, е широко разпространено и се крие пред очите на хората, твърдят изследователи от Калифорнийския университет в Сан Франциско, CellSight Technologies и Kaiser Permanente South San Francisco Medical Center.

Когато 24 пациенти, които са се възстановили от COVID-19, са сканирали цялото си тяло с образен тест PET (позитронно-емисионна томография ), вътрешностите им светели като коледни елхи.

