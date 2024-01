Б ританските военноморски сили съобщиха за нов опит за нападение срещу кораб в Червено море, предаде Ройтерс.

Сигналът е бил подаден рано днес. Малък плавателен съд е обикалял около кораба на стотина километра северно от еритрйското пристанище Асаб. След като охранители произвели предупредителни изстрели, малкият плавателен съд се оттеглил. Корабът е продължил по пътя си, а екипажът е невредим, се казва в съобщението.

A missile fired by Houthi rebels struck a US-owned ship in the Red Sea.



The attack comes amid the ongoing war between Israel and Hamas.#Houthi #RedSea #UnitedStates #Gaza https://t.co/JeNRTUt35y