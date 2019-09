П о-всичко изглежда, че парламентът във Великобритания ще отхвърли отново исканите от премиера предсрочни избори. Това е и последният вот преди Камарата на общините да бъде разпусната за 5 седмици.

Депутатите принудиха премиера да търси отлагане на „Брекзит” до 31 януари 2020 г., освен ако излизането на Великобритания от ЕС – със или без сделка, бъде одобрено от парламента до 19 октомври. В понеделник новият закон беше ратифициран от кралицата.

Освен това депутатите задължиха правителството да разкрие комуникациите си по спорния план за суспендиране на парламента за следващите пет седмици от днес. Предложението бе прието с 311 срещу 302 гласа.

Британският премиер Борис Джонсън бе предупреден, че може да бъде изправен пред съдебни дела заради политиката си.

Министрите нарекоха закона „отвратителен” и казаха, че ще „тестват до краен предел” това, което се изисква от тях.

"It's disgraceful" – Labour's Jeremy Corbyn accuses Boris Johnson of "running away from questions" by suspending Parliament from tonight until mid-Octoberhttps://t.co/tBAcKvn0jg pic.twitter.com/uCe4tCETNj