Б ританският премиер Борис Джонсън каза в четвъртък, че "по-скоро ще бъде мъртъв в канавка", отколкото да забави Брекзит след 31 октомври.

Депутатите в Камарата на общините тази седмица приеха законопроект, който може да спре Джонсън да изведе Великобритания от Европейския съюз без сделка за развод с Брюксел.

Но те също отхвърлиха призива му за предсрочни избори за решаване на политическата безизходица, характеризираща последните три години след вота на референдума през 2016 г. за Брекзит.

В реч в Северна Англия Джонсън заяви, че "предпочита да е мъртъв в канавка", отколкото да поиска от ЕС отлагане на Брекзит.

