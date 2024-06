Нов изблик на насилие: Напрежение и сблъсъци в Нова Каледония

Н ов изблик на насилие обхвана снощи френския тихоокеански архипелаг Нова Каледония, предаде Франс прес. Нощта беше "неспокойна и белязана от безредици в целия главен остров и на островите Пинс и Маре, което наложи намесата на многобройни подкрепления", се казва в изявление на Върховния комисариат, представляващ френското правителство на архипелага. Били са извършени нападения срещу силите на реда, палежи и блокади.

Новото засилване на напрежението настъпи, след като в събота вечерта няколко каледонски сепаратисти, включително Кристиан Тейн, ръководител на Клетката за координиране на действия на терен (ККДТ), заподозряна в организирането на бунтове, бяха прехвърлени в континентална Франция, за да бъдат изпратени в затвора.

В Думбея, северно от главния град на Нова Каледония - Нумея, бяха опожарени сгради на местната полиция и един гараж. По данни на журналист от АФП са били разположени четири бронирани автомобила.

Сблъсъците са станали в близост до автосервиз, автомобилите в който са били запалени.

Четирима активисти с качулки, стоящи зад импровизирани барикади, хвърляха снаряди по полицаите и им крещяха обиди, съобщава журналист от АФП.

