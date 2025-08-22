Украйна удари руската нефтена помпена станция "Унеча"

У краинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтената помпена станция „Унеча" в руската Брянска област, съобщи командирът на силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди, предаде "Ройтерс".

Бровди публикува видео в Telegram, на което се вижда голям пожар в съоръжение с множество резервоари за гориво.

Aгенция "Ройтерс" прави уточнението, че не е могла да потвърди местоположението на инфраструктурата във видеото.

Доставките на петрол за Унгария през руския тръбопровод "Дружба" са подновени

Междувременно унгарският външен министър Петер Сиярто съобщи във Facebook че доставките на суров петрол от Русия към Унгария по тръбопровода „Дружба“ са били преустановени след атака по тръбопровода близо до границата между Русия и Беларус.

„Това е поредната атака срещу нашата енергийна сигурност“, написа Сиярто.

Украински удар спря руския петрол за Унгария

За разлика от повечето страни от Европейския съюз, Словакия и съседна Унгария остават зависими от руския внос на енергийни продукти и получават по-голямата част от суровия си петрол чрез тръбопровода „Дружба“, който преминава през Беларус и Украйна до Унгария и Словакия.

Украйна засили атаките си срещу енергийната инфраструктура на Русия, вземайки на прицел сектор, който играе огромна роля във финансирането на военните усилия на Кремъл. Продажбите на петрол и газ съставляват една четвърт от общите бюджетни приходи на Русия.

Почти ежедневните атаки с дронове по нефтени рафинерии и тръбопроводи са довели до недостиг на гориво в редица руски региони.

Русия, от своя страна, засили атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура въпреки усилията на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на конфликта.