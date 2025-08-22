„Ей сега ще те запаля“: Обвиниха шофьора, който се вряза в детска площадка, преди това заплашил жена

Оставиха в ареста моряка и отговорника след трагичния инцидент с дете в Несебър

С офийската районна прокуратура внесе искане за задържане под стража спрямо мъжът, който се вряза в детска площадка в София.

Искането за определяне на най-тежката мярка за неотклонение спрямо 55-годишния задържан е внесена в Софийски районен съд.

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 20 август около 22.00 часа в квартал „Христо Смирненски“ в София, се заканил с убийство на жена, като я полял с неустановена течност, след което ѝ казал: „Ей сега ще те запаля“ и извадил запалка.

Жената избягала, а обвиняемият тръгнал след нея с товарен автомобил. Докато шофирал ударил три паркирали коли и детска площадка. Пристигналите на място полицаи му направили тест с дрегер, който отчел, че е шофирал с 2,72 промила алкохол в кръвта.

Мъжът дал и кръвна проба, която показала, че е управлявал автомобила с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно ­­­­2,38 на хиляда.

По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Той беше задържан за срок до 72 часа.

Разследването по случая продължава.

Минути преди пияният шофьор да се вреже с бус в детска площадка в столичния квартал „Христо Смирненски“, на мястото е имало родители с деца. За щастие малко преди инцидента те са се прибрали по домовете си и така е била избегната по-голяма трагедия, съобщи NOVA.

И шофьорът, и жената са добре познати на органите на реда с предишни провинения.

„Имало е битова свада и заплаха за убийство. Мъжът е разлял течност върху жената, с която се е скарал. Тя води скитнически живот, опитвали сме да я настаним в институции, но без резултат. После граждани подават сигнал, полицията идва, а той се опитва да избяга с бус. На около 100 метра оттук по малките улички започва гонка. По пътя удря три коли. Последният е паркиран при детската площадка и това спасява човекът, който е седял на една от пейките там”, разказа кметът на район „Слатина” Георги Илиев.