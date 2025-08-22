Свят

Кървави атаки в Колумбия по-малко от година преди изборите

Най-малко 18 души бяха убити при две нападения в четвъртък

22 август 2025, 08:49
Кървави атаки в Колумбия по-малко от година преди изборите
Източник: БТА/AP

Н ай-малко 18 души бяха убити при две атаки в Колумбия вчера, предаде Франс прес, като се позова на информация от властите. Нападенията бяха извършени по-малко от една година преди президентските избори през май.

Кампанията вече беше белязана от насилие, като фаворитът в надпреварата – Мигел Урибе от десницата, почина на 11 август,

след като беше прострелян на предизборен митинг в столицата Богота два месеца по-рано.

При първата атака, най-малко шестима души бяха убити, а 60 – ранени, при атентат с камион, натъпкан с експлозиви, пред военна база в Кали, на югозапад. Кметът на третия по големина колумбийски град, Алехандро Едер, каза, че това е „наркотерористична атака“.

Първоначално беше съобщено за петима убити и 36 ранени при взривяването на кола бомба.

За момента не е ясно коя групировка е извършила атентата.

През юни фракция, отцепила се от бившата партизанска групировка Революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК) – Централният генерален щаб, пое отговорност за поредица бомбени нападения и стрелби във и около Кали, при които бяха убити седем души – петима цивилни и двама полицаи, отбелязва АФП.

При второто нападение, най-малко 12 полицаи загинаха при сблъсъци с отцепници от ФАРК

в северозападния департамент Антиокия. Атаката била извършена в района на Меделин – втория по брой на населението град в Колумбия.

Нападателите „са тормозили“ група хора, натоварени със задачата да унищожат плантации с кока, каза полицейски служител пред АФП. Те също така свалили полицейски хеликоптер, забивайки в него дрон с експлозиви.

Източник: БТА/Николай Станоев    
