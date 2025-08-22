България

Брутална жестокост: Мъж върза куче за кола и го влачи по улица (ВИДЕО)

Случаят е от ловешкото село Лесидрен

22 август 2025, 09:36
Детската площадка в София, в която се вряза шофьор, била пълна с деца и родители минути преди инцидента
Снимки показват състоянието на коланите преди инцидента с 8-годишното дете в Несебър
Заради водната криза: Областният щаб в Плевен свиква извънредно заседание
Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане
Създават Национален борд по водите
Оставиха в ареста моряка и отговорника след трагичния инцидент с дете в Несебър
В клинична смърт е изпаднала жената, прегазена от АТВ в Слънчев бряг
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол

П оредна жестокост спрямо куче. Този път сигналът е от ловешкото село Лесидрен. Според очевидци животното е било влачено с автомобил.

Хора от селото успяват да се намесят и да го спрат.

За жестокостта е задържан 82-годишен мъж, а четириногото се лекува във ветеринарна клиника в Плевен.

„Идвахме от Ловеч, когато спряхме и слязохме от колата. Тогава видяхме, че срещу нас се движи джип, който влачи нещо. В началото помислих, че е закачил чувал, после видях, че е куче, което се влачеше по корем. Не караше бавно, тичах срещу него, отворих му вратата и казах да спре. Не ме отрази и мълчеше. Успях да го спра до една ограда. Гледката беше потресаваща. Кучето беше вързано със синджир за врата. Мъжът каза, че на животното му няма нищо и поиска да продължи по пътя си.  Отвързах кучето и го взех”, разказа в ефира на NOVA Селин Тихомиров, който станал очевидец на случилото се.

Случаите на жестокост към животни, особено кучета, които биват влачени с автомобили, не са прецедент в България, като през годините се наблюдават повтарящи се инциденти, предизвикващи обществено възмущение и ангажираност.

