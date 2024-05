Заради тежките сблъсъци: Париж обяви извънредно положение в Нова Каледония

П ариж обяви извънредно положение в Нова Каледония заради насилието, обхванало френската отвъдморска територия, съобщи канцеларията на президента Еманюел Макрон след кризисно заседание на кабинета, цитирана от ДПА.

Министерството на вътрешните работи съобщи, че общо 500 служители на френската национална полиция и жандармерия вече са заминали или предстои да отпътуват днес за Нова Каледония. Подкрепленията включват и специални части за борба с безредиците, допълва Ройтерс.

Най-малко трима души загинаха, а стотици бяха ранени при безредиците, които избухнаха след като френският парламент одобри спорни реформи, свързани с произвеждането на избори в тихоокеанския архипелаг. Решението на Париж разгневи поддръжниците на независимостта на Нова Каледония, припомня ДПА.

Полицай е убит по време на безредиците в Нова Каледония

В разпространено днес изявление на Елисейския дворец се казва, че проявите на насилие няма да бъдат толерирани и държавата ще вземе крути мерки, за да възстанови реда, пише още в текста.

Френските медии оповестиха броя на загиналите при размириците, като се позоваха на върховния комисар на Нова Каледония Луи Льо Франк. По-рано днес върховният комисар заяви, че през втората нощ на протести, грабежи и вандализъм са арестувани над 130 души.

Безредиците избухнаха в понеделник, когато във Франция се обсъждаше законопроект, който ще даде правото на хиляди френски граждани да гласуват на местните избори на територията. Движението, което подкрепя независимостта на Нова Каледония се опасява, че тези промени ще отслабят политическото влияние на представителите на коренното население. Парламентът в Париж прие реформата с 351 гласа "за" при 153 "против".

