България

Почина багеристът от "Арсенал", получил изгаряния след инцидент в Казанлък

Въпреки двудневните усилия на лекарите от Клиниката по изгаряния към УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив, където работникът беше транспортиран, мъжът е загубил битката за живота си

22 август 2025, 10:36
Почина багеристът от "Арсенал", получил изгаряния след инцидент в Казанлък
Източник: iStock photos/Getty images

П очина 53-годишният багерист, който пострада тежко при инцидент в завод „Арсенал“ в Казанлък, предаде кореспондентът на БГНЕС.

Въпреки двудневните усилия на лекарите от Клиниката по изгаряния към УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив, където работникът беше транспортиран, мъжът е загубил битката за живота си.

Инцидентът стана в сряда, 20 август, около 11:15 часа. По първоначална информация багерът, управляван от работника, се е запалил, докато той е пренасял отпадъчен материал на територията на оръжейницата. Според очевидци, мъжът не е успял да излезе своевременно от горящата кабина.

Веднага след инцидента пострадалият беше транспортиран по спешност в специализираната клиника в Пловдив с над 50% изгаряния по тялото и в критично състояние. От ръководството на „Арсенал“ АД заявиха в официално прессъобщение, че мъжът е с повърхностни изгаряния.

По случая е образувано досъдебно производство.

Районната прокуратура в Стара Загора работи по изясняване на инцидента. Назначени са експертизи и се разпитват свидетели. |

Източник: БГНЕС    
Последвайте ни
Кадри показват какво е състоянието на коланите за парасейлинг по Черноморието ни (ВИДЕО)

Кадри показват какво е състоянието на коланите за парасейлинг по Черноморието ни (ВИДЕО)

Надежда за мир или напразни очаквания – ще се срещнат ли Путин и Зеленски

Надежда за мир или напразни очаквания – ще се срещнат ли Путин и Зеленски

Почина багеристът от

Почина багеристът от "Арсенал", получил изгаряния след инцидент в Казанлък

Politico: Украйна разкри най-мощната си ракета - Flamingo FP-5

Politico: Украйна разкри най-мощната си ракета - Flamingo FP-5

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
DS N°4 се предлага в три версии и вече може да бъде поръчан у нас

DS N°4 се предлага в три версии и вече може да бъде поръчан у нас

carmarket.bg
<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
Ексклузивно

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек

Преди 4 часа
<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>
Ексклузивно

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Преди 5 часа
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Ексклузивно

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Преди 4 часа
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Ексклузивно

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Преди 4 часа

Виц на деня

- Мамо, ние от къде сме произлезли? - От Адам и Ева. - Но татко каза от маймуните? - Това е неговата рода.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Майката на Христина: Как да кажа на детето ѝ, че мама няма да се върне</p>

Майката на Христина: Как да кажа на детето ѝ, че мама няма да се върне

България Преди 17 минути

Прокуратурата в Бургас протестира домашния арест на Никола Бургазлиев

Звездите разкриват: Мъжете от тези зодии са най-надеждни за връзка

Звездите разкриват: Мъжете от тези зодии са най-надеждни за връзка

Любопитно Преди 21 минути

Астролозите разкриват кои зодиакални знаци са създадени да бъдат най-сигурната опора в любовта

Оперираха 18-годишното момиче, пострадало при катастрофата между кола и автобус в София

Оперираха 18-годишното момиче, пострадало при катастрофата между кола и автобус в София

България Преди 1 час

То е настанено в неврореанимацията на университетската болница „Пирогов“ на апартна вентилация

<p>Доставките на петрол към Унгария през тръбопровода &quot;Дружба&quot; отново са спрени</p>

Украйна удари руската нефтена помпена станция "Унеча"

Свят Преди 1 час

Доставките на петрол към Унгария през тръбопровода "Дружба" отново са спрени

<p>Тръмп насърчи Украйна да атакува Русия</p>

Доналд Тръмп насърчи Украйна да "отвърне на удара" на Русия

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ критикува остро предшественика си в публикация в Truth Social

Екшън с каруца, бой и стоп патрони: Как младежи откраднаха метал от влаковата катастрофа в Пясъчево

Екшън с каруца, бой и стоп патрони: Как младежи откраднаха метал от влаковата катастрофа в Пясъчево

България Преди 1 час

Двама непълнолетни са задържани за 24 часа

Израел обеща да унищожи град Газа

Израел обеща да унищожи град Газа

Свят Преди 1 час

Израелският министър на отбраната Израел Кац обеща да унищожи град Газа, ако "Хамас" не се съгласи да се разоръжи

Брутална жестокост: Мъж върза куче за кола и го влачи по улица (ВИДЕО)

Брутална жестокост: Мъж върза куче за кола и го влачи по улица (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Случаят е от ловешкото село Лесидрен

Ким Чен-ун прегръща семействата на загинали за Русия войници

„Сърцето ме боли“: Ким Чен-ун почете войниците, загинали за Русия

Свят Преди 1 час

„Докато стоя пред опечалените семейства на загиналите войници, не знам как да изразя съжалението и извиненията си, че не успях да защитя нашите скъпоценни синове“, добавил Ким

Зеленски: Руският диктатор Путин разбира само от сила и натиск

Зеленски: Руският диктатор Путин разбира само от сила и натиск

Свят Преди 2 часа

"Трябва да бъде оказан натиск върху Русия, за да прекрати войната", призова украинският държавен глава

Снимката е илюстративна

„Ей сега ще те запаля“: Обвиниха шофьора, който се вряза в детска площадка, преди това заплашил жена

България Преди 2 часа

Тя избягала, а обвиняемият тръгнал след нея с товарен автомобил

<p>Кървави атаки в Колумбия по-малко от година преди изборите</p>

Кървави атаки в Колумбия по-малко от година преди изборите

Свят Преди 2 часа

Най-малко 18 души бяха убити при две нападения в четвъртък

Изслушват кандидатите за членове на антикорупционната комисия

Изслушват кандидатите за членове на антикорупционната комисия

България Преди 2 часа

Те са четирима

Най-абсурдните правила и забрани в Германия

Най-абсурдните правила и забрани в Германия

Любопитно Преди 2 часа

Германия е страна на точността и правилата

Какви гаранции за сигурност са нужни на Украйна

Какви гаранции за сигурност са нужни на Украйна

Свят Преди 2 часа

След разговорите във Вашингтон има раздвижване на усилията за постигане на мир в Украйна

Мощно земетресение край Чили, обявиха опасност от цунами

Мощно земетресение край Чили, обявиха опасност от цунами

Свят Преди 3 часа

Трусът е станал на дълбочина от 11 километра, с епицентър на 700 километра югоизточно от аржентинския град Ушуая

Всичко от днес

От мрежата

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Мария Оряшкова роди и представи дъщеря си Матея (СНИМКИ)

Edna.bg

Тези 4 зодии ще усетят най-силно Черната Луна

Edna.bg

Георги Русев преди битката с ЦСКА: Зарядът е по-различен

Gong.bg

Оливер Гласнер потвърди напускането на Еберечи Езе

Gong.bg

Почина багеристът, получил изгаряния след инцидент в Казанлък

Nova.bg

Жестокост: Мъж върза куче за кола и го влачи по улица в Ловешко (ВИДЕО)

Nova.bg