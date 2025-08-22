Свят

Доналд Тръмп насърчи Украйна да "отвърне на удара" на Русия

Президентът на САЩ критикува остро предшественика си в публикация в Truth Social

Ния Раденкова Ния Раденкова

22 август 2025, 09:54
Доналд Тръмп насърчи Украйна да "отвърне на удара" на Русия
Източник: БТА/AP

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп насърчи Украйна да отвърне на ударите на Русия и едновременно критикува своя предшественик Джо Байдън в публикация в своята социална мрежа Truth Social. 

„Много е трудно, ако не и невъзможно, да спечелиш война, без да атакуваш държавата-агресор. Това е като страхотен спортен отбор, който има блестяща защита, но му е забранено да играе в нападение. Няма как да победиш! Така е с Украйна и Русия. Корумпираният и крайно некомпетентен Джо Байдън не позволи на Украйна ДА ОТВЪРНЕ НА УДАРА, а само ДА СЕ ЗАЩИТАВА. Как стигнахме дотук? ... Предстоят интересни времена!!!“, написа Тръмп.

Това не е първият път в който президентът на САЩ обвинява Байдън за войната в Украйна. По думите му, демократичният президент е спирал Киев от това да атакува Русия, което е довело до продължаването на кръвопролитната война. 

Тръмп многократно е заявявал, че ако той поемаше поста на държавен глава конфликтът между Киев и Москва нямаше да ескалира. Част от предизборната му кампания беше твърдението, че ще прекрати войната за 24 часа, което така и не успя да изпълни, но той продължава да посредничи за постигане на мир между двете страни.

Неговите завоалирани предупреждения към Москва биха могли да бъдат посрещнати с одобрение в Киев и в някои европейски столици, въпреки че в миналото американският лидер неведнъж се е отдръпвал от идеята за по-сериозни санкции и по-решителна подкрепа за Украйна, пише The Guardian

Руският външен министър Сергей Лавров пък охлади очакванията за среща на върха между Владимир Путин и Володимир Зеленски, предложена от Тръмп. По думите му подобен разговор би имал смисъл само ако „всички въпроси, които изискват обсъждане, са предварително и детайлно подготвени“.

Лавров предположи, че Путин би се срещнал със Зеленски единствено за да наложи максималистичните условия на Москва, което на практика би означавало капитулация на Украйна. Той постави под съмнение и легитимността на украинския президент да подпише бъдещо мирно споразумение, повтаряйки познатата теза на Кремъл, че ръководството в Киев е нелегитимно.

Въпреки оживените дипломатически контакти през последните дни между Тръмп и неговите украински и руски колеги, пътят към мир изглежда далечен – Москва не показва готовност да отстъпи от твърдите си искания.

В четвъртък вечерта Зеленски остро осъди въздушна атака, при която сред целите е била голяма американска компания за електроника. Той подчерта значението на този акт именно в момент, когато САЩ посредничат за прекратяване на войната.

В публикация в X украинският президент написа:

„Руснаците на практика изгориха американска компания, произвеждаща електроника – домакински уреди, нищо военно. Те знаеха точно къде падат ракетите. Вярваме, че това е умишлена атака срещу американска собственост и инвестиции в Украйна. Това е показателен удар, точно когато светът очаква ясен отговор от Русия относно мирните преговори.“

„Тази война трябва да приключи. Върху Русия трябва да се упражни натиск, за да бъде принудена да спре агресията. Путин не разбира нищо друго освен сила“, допълни Зеленски.

Москва с твърди позиции

Същата вечер Кремъл на практика отхвърли предложената от Тръмп мирна инициатива, настоявайки за право на вето върху всяка следвоенна международна подкрепа за Украйна. Паралелно руските сили извършиха масиран ракетен обстрел.

В серия от твърди изявления Лавров определи европейските предложения за разполагане на сили в Украйна след евентуално споразумение като „чуждестранна намеса“, която според него е „абсолютно неприемлива“.

Той заяви, че Москва иска да се върне към рамката, предложена още в началните мирни преговори в Истанбул през 2022 г. – тогава Русия и Китай предлагат да гарантират сигурността на Украйна съвместно с европейските съюзници. Киев обаче смята тези условия за неприемливи.

„Ние подкрепяме принципите и гаранциите за сигурност, които бяха договорени през април 2022 г. Всичко останало е напълно безсмислено начинание“, каза Лавров.

Междувременно европейските лидери обмислят различни варианти за гаранции на Украйна след войната. Франция, Великобритания и Естония вече заявиха, че са готови да изпратят войски в следвоенна Украйна, а други държави също обмислят участие, макар че голяма част от бъдещата стратегия ще зависи от позицията на САЩ.

Новините идват след срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска на 15 август. Разговорът между лидерите беше представен като важна стъпка към мир в Украйна, но завърши без конкретни резултати. Макар че двамата лидери демонстрираха топло посрещане и взаимно уважение, включително с покана за визита в Москва от страна на руския президент към Тръмп, нито бе обявено примирие, нито се стигна до нови инициативи за разрешаване на конфликта. За Путин самото провеждане на срещата на американска земя беше символична победа, докато Тръмп предпочете да остане уклончив и неясен в позициите си, според някои анализатори. В крайна сметка срещата остави повече въпроси, отколкото отговори.

След тази среща украинският президент Володимир Зеленски посети Вашингтон, за да се срещне с Тръмп. Тази втора визита беше рязък контраст с първата среща през февруари, когато Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс разкритикуваха Зеленски за това, че не носи костюм, за дръзкото му поправяне на американския президент и за „липсата на благодарност“ към САЩ.

Тръмп оцени високо срещата си с него и спомена възможността САЩ да играят роля в осигуряването на гаранции за сигурност за Украйна след мирно споразумение.

Редактор: Ния Раденкова
Източник: The Guardian, Forbes    
Война в Украйна Доналд Тръмп Владимир Путин Джо Байдън Володимир Зеленски
