Арестуваха Lil Nas X след сблъсък с полицията, танцувал по бельо на улицата

Награждаваният рапър Lil Nas X е арестуван след сблъсък с полицията в Лос Анджелис, потвърдиха властите, цитирани от Би Би Си (BBC).

Полицията е била извикана на булевард Вентура в 05:30 ч. местно време в четвъртък, след като е

получена информация за мъж, който се разхожда по улицата по бельо,

съобщи говорител на полицейското управление на Лос Анджелис (LAPD).

След като служителите на реда пристигнали на мястото, LAPD твърди, че певецът от Old Town Road ги е „нападнал“ и е бил арестуван по подозрение за побой. След това е

откаран в болница за лечение за евентуално предозиране.

Непотвърдено видео на звездата в четвъртък сутринта беше публикувано от TMZ, в което певецът танцува на улицата само по бельо и каубойски ботуши и кани минаващите да „дойдат на партито“.

Lil Nas X is officially at the point of no return 😭



pic.twitter.com/cVfH9rJwBs — WILL_21 🚀 (@WILLSDOMAIN_) August 22, 2025

Очаква се рапърът да издаде дългоочаквания си втори студиен албум Dreamboy по-късно тази година, като загатва за новата си музика в Instagram преди издаването.

Роден като Монтеро Ламар Хил,

Lil Nas X стана първият открито гей мъж, получил награда на Асоциацията за кънтри музика,

след като спечели с „Old Town Road“ през 2019 г. Песента спечели и две награди „Грами“ и счупи рекорда за най-дълго задържала се песен номер едно в Billboard Hot 100, след 17 седмици на върха на класациите.

Певецът е предизвиквал противоречия през цялата си кариера, като консерваторите в САЩ нарекоха музикалния видеоклип към хита му „Montero (Call Me By Your Name)“ „покварен“ и „зъл“.