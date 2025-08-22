„Сърцето ме боли“: Ким Чен-ун почете войниците, загинали за Русия

С евернокорейският лидер Ким Чен Ун отдаде емоционална почит на войниците, загинали, докато се биеха за Русия във войната ѝ срещу Украйна, казвайки, че „сърцето го боли“ в рядко признание за военни загуби, пише Си Ен Ен (CNN).

Ким направи коментарите в четвъртък на церемония в Пхенян, където се срещна с командири на подразделение, сражавало се за Русия в западния Курски регион, според севернокорейската държавна медия KCNA.

Той ги похвали като „героична армия“, като снимки от държавните медии показват, че Ким закача медали за похвала на униформите на войниците.

❗️🇰🇵🤝🇷🇺 - North Korean leader Kim Jong Un honored military personnel who participated in the war against Ukraine.



A ceremony took place in Pyongyang at the Central Committee of the Workers’ Party of Korea, attended by commanders, soldiers, and families of the fallen, according… pic.twitter.com/za5rq9mKmC — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 22, 2025

Снимки, публикувани от KCNA, също показват, че Ким закача медали на рамките за снимки на починали войници, които са били по стената, като името на всеки войник е написано със златно под изображението му.

„Сърцето ме боли и е огорчено, когато се изправям пред реалността, че мога да се срещна с благородните фигури, които са дали ценния си живот за велика победа и слава, само чрез снимки на мемориалната стена“, каза той в реч, според KCNA.

„Докато стоя пред опечалените семейства на загиналите войници, не знам как да изразя съжалението и извиненията си, че не успях да защитя нашите скъпоценни синове“, добавил Ким.

Церемонията също беше емоционална, според снимките, публикувани от Северна Корея, като Ким се срещна с опечалени членове на семейства,

които бяха видени да ридаят и да отдават почит на снимките на войниците на стената. На няколко снимки Ким се вижда как прегръща плачещи деца и прегръща войници.

След това властите организираха банкет, за да отпразнуват завърналото се подразделение, съобщи KCNA.

Северна Корея започна да изпраща голям брой войници и техника в подкрепа на войната на Русия срещу Украйна миналата година след срещи на високо ниво между Ким и руския му колега Владимир Путин, което доведе една затворена и автократична азиатска сила в сърцето на европейска война.

И Русия, и Северна Корея първоначално отказаха да потвърдят каквото и да е разполагане на войски, но оттогава публично признаха участието на силите на Пхенян.

🇰🇵🇷🇺 KIM HONORS N. KOREAN TROOPS KILLED IN UKRAINE



North Korea staged a dramatic ceremony where Kim Jong Un knelt before portraits of soldiers killed while fighting for Russia in Ukraine.



Survivors of the units were decorated with medals.



Pyongyang has openly backed Moscow… https://t.co/HqM5BhpQMY pic.twitter.com/sodsMlxCCK — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 22, 2025

Ким и неговият режим мълчат относно съобщенията, че севернокорейските войници, изпратени да се бият в Курск, са претърпели тежки загуби, което прави церемонията тази седмица рядко признание за това колко вредно е било въздействието.

Войски в Русия

Украинското и американското разузнаване сочат, че в Русия има приблизително 12 000 севернокорейски войници, като първите от тях са изпратени през есента на 2024 г. От това първоначално разполагане досега около 4000 войници са били убити или ранени според западни официални лица.

Макар че Северна Корея е едно от най-милитаризираните общества на земята – с приблизително 1,2 милиона въоръжени военнослужещи и задължителна военна служба от 17-годишна възраст – нейните сили са участвали в много малко активни бойни действия след Корейската война, където примирие сложи край на военните действия през 1953 г.

Войниците на Пхенян нямат реален боен опит и се сблъскват с непознат терен в съвременен военен театър. Но някои анализатори предупреждават да не се подценяват севернокорейските войски, сражаващи се за Русия, казвайки, че те вероятно идват от елитни и силно индоктринирани сили.

В интервюта за CNN,

украинските специални сили описаха бруталните и почти самоубийствени тактики, които са виждали от севернокорейците на бойното поле.

Сред тях са войник, който взриви граната до главата си, вместо да бъде заловен; и други, които свалиха каските и тежките си защитни бронежилетки, за да се движат по-бързо при атака срещу украинските позиции.

Въпреки тежките загуби, сътрудничеството на Северна Корея с Русия продължава. От началото на войната Пхенян е изпратил хиляди контейнери с боеприпаси или материали, свързани с боеприпаси, до Русия, а московските сили са изстреляли ракети, произведени в Северна Корея, срещу Украйна, според американски официални лица.

Нови разузнавателни данни от украински официални лица от юли предполагат, че Северна Корея е готова да утрои броя на войските си в Русия – изпращайки допълнителни 25 000 до 30 000 войници в помощ на Москва през следващите месеци. Служител на западното разузнаване потвърди оценката, заявявайки, че са видели информация, отделна от украинската оценка, която е посочвала същите числа.

Това също така породи опасения сред международните наблюдатели за това какво Москва може да предостави на Пхенян в замяна – като например усъвършенствани космически или сателитни технологии, както и технологии, които биха могли да стимулират ядрената програма на страната.