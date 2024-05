Продължават безредиците в Нова Каледония: Жандармерист бе убит от случаен изстрел

Ф ренски жандармерист бе убит тази сутрин от "случаен изстрел" в Нова Каледония, френски архипелаг в Тихия океан, обхванат от бунтове, съобщи френският министър на вътрешните работи и отвъдморските територии Жералд Дарманен в изявление за Франс прес.

France declared a state of emergency in New Caledonia and hopes to gain full control of events 'in the coming hours' after a third night of riots that have killed four people amid anger over a contested electoral reform