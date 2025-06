Нощ на взривове: Тел Авив и Техеран под обстрел

Е ксплозии отекнаха тази нощ в небето над Тел Авив в Израел, след като израелските военни предупредиха за нова ракетна атака срещу Израел откъм Иран, предаде Ройтерс.

Експлозии бяха чути тази нощ и в иранската столица Техеран и в град Карадж, западно от Техеран, предаде Ройтерс, като се позова на ирански новинарски сайтове.

🚨 BREAKING: Explosions rock Iran and missiles strike Israel as the conflict rages into its fifth straight day.

A Mossad office in Tel Aviv was reportedly targeted, and an alleged high-level assassination occurred in Tehran.



