Нидерландия забранява международните осиновявания

Н идерландия няма да позволява повече на гражданите си да осиновяват деца в чужбина, съобщи министърът по въпросите на правната защита Франк Вервинд, цитиран от Ройтерс.

Той добави, че засега междудържавните процедури в заварено положение ще продължат.

Осиновяванията у нас намаляват все повече

През последния половин век нидерландски родители са осиновили около 40 000 деца от 80 страни. През последните години използването на тази практика намаля: за 2019 г. зад граница са осиновени едва 145 деца, а за пандемичната 2020 г. този брой спада на 70, сочат най-новите данни на независимия Институт за изследване на проблемите на нидерландската младеж.

