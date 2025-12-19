Технологии

5G мрежите вече са достъпни за повече от 90% от хората у нас

19 декември 2025, 08:04
5G мрежите вече са достъпни за повече от 90% от хората у нас

С амо за няколко години мобилните мрежи от пето поколение се превърнаха от технологично обещание в реална инфраструктура, която обхваща почти цялото население на България. През 2024 г. 5G мрежите вече покриват над 90% от хората в страната и близо две трети от нейната територия - рязък скок спрямо 2022 г., когато покритието по население е около 86%, а по територия - под една трета.

Тези данни са част от новия социално-икономически анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ), изготвен по поръчка на Алианса на технологичната индустрия (АТИ), който проследява развитието на телекомуникационния сектор и ролята му за дигиталната трансформация на страната.

Инвестиции, които променят мащаба

Зад този напредък стоят мащабни инвестиции от страна на телекомуникационните оператори. Само през 2024 г. вложенията в мобилни мрежи надхвърлят 280 млн. лева, а общите инвестиции на сектора достигат близо 676 млн. лева. Това поставя телекомуникациите сред секторите с най-голям дял в общите капиталови вложения в икономиката - над 2% от всички инвестиции в страната.

Разгръщането на 5G мрежите не започва от нулата. България вече разполага със силна фиксирана инфраструктура - над 90% от домакинствата имат достъп до оптична свързаност (FTTP), което е значително над средното за ЕС. Тази база позволява на мобилните оператори да разширяват покритието по-бързо и по-ефективно, включително извън големите градски центрове.

От покритие към реална употреба

Разширяването на 5G мрежите вече се вижда и в поведението на потребителите. Броят на абонатите, които използват 5G мобилен интернет, нараства над три пъти за периода 2022–2024 г. - от около 620 хиляди до над 2,5 милиона души. Делът им достига приблизително 31% от всички абонати на мобилен интернет, като 5G е единственото поколение мрежи с толкова силен ръст за последните години.

Паралелно с това се увеличава и делът на устройствата, които поддържат 5G. По данни, цитирани в анализа, те нарастват от около 12% от всички активни устройства през 2022 г. до приблизително 35% през 2024 г. Това означава, че инвестициите на операторите все по-често се превръщат в реално използвана услуга, а не остават само като техническо покритие.

Телекомите като гръбнак на цифровата икономика

Анализът на ИПИ поставя развитието на 5G в по-широк икономически контекст. Телекомуникационният сектор генерира над 4 млрд. лева годишни приходи, а добавената му стойност достига 2,3 млрд. лева. Производителността на труда в сектора е над два пъти по-висока от средната за страната, а средната годишна заплата - с над 50% по-висока от средната за страната.

Освен икономическия ефект, секторът има и силен социален отпечатък. Все по-широкото мобилно покритие позволява на повече хора да работят дистанционно, да използват дигитални здравни услуги, да пазаруват онлайн и да участват по-активно в обществения живот - независимо къде живеят. В този смисъл 5G мрежите се превръщат в ключов инструмент за намаляване на дигиталните различия между региони и общности.

Следващото предизвикателство

Въпреки напредъка, анализът отбелязва и предизвикателствата пред сектора. Макар покритието по население да е високо, разгръщането в по-слабо населени и селски райони изисква допълнителни инвестиции и дългосрочен хоризонт. Паралелно с инфраструктурата остава ключов и въпросът за дигиталните умения - едва 36% от населението в България притежава базови цифрови компетентности.

В този контекст ролята на телекомуникационните компании остава стратегическа. Те не само изграждат мрежите, но и създават условия технологичният напредък да се превърне в реална полза за икономиката и обществото. Данните от ИПИ показват, че 5G в България вече не е просто технологичен етап, а част от по-голяма трансформация, в която телекомите са сред ключовите двигатели.

Последвайте ни

"Изключително замърсен" въздух в София и Пловдив

"Това не е фарс": Световни медии коментират протестите в България

Тръмп одобри бюджета за отбраната на САЩ за 2026 г. - близо 1 трлн. долара

Тръмп одобри бюджета за отбраната на САЩ за 2026 г. - близо 1 трлн. долара

Заемът за Украйна - само от държавите в ЕС, които искат да участват

Заемът за Украйна - само от държавите в ЕС, които искат да участват

Разпределят парите за втора пенсия по нова схема

Разпределят парите за втора пенсия по нова схема

pariteni.bg
Краят на една ера: Легендарният дизайнер на Mercedes-Benz напуска

Краят на една ера: Легендарният дизайнер на Mercedes-Benz напуска

carmarket.bg
Протести в София и редица градове тази вечер
Ексклузивно

Протести в София и редица градове тази вечер

Преди 14 часа
Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив
Ексклузивно

Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив

Преди 13 часа
Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ
Ексклузивно

Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ

Преди 12 часа
Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа
Ексклузивно

Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа

Преди 15 часа

Виц на деня

Съпругът ми замина в командировка. Сега цялата мъжка работа се стовари върху мен. Лежа на дивана, гледам филми, пия вино. Тежко е, но няма как,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>До 10 години затвор за мъжа, унищожил над 200 надгробни плочи с урни</p>

До 10 години затвор за мъжа, унищожил над 200 надгробни плочи с урни в София

България Преди 20 минути

Извършителят е действал сам в рамките на един час, а щетите възлизат на близо 100 000 лева

Съдът гледа мярката на бившия директор на 138-о СУЗИЕ

Съдът гледа мярката на бившия директор на 138-о СУЗИЕ

България Преди 28 минути

На 17 декември директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов бе освободен от длъжност

Почитаме паметта на свети Бонифаций – робът, който стана мъченик за вярата

Почитаме паметта на свети Бонифаций – робът, който стана мъченик за вярата

Любопитно Преди 44 минути

<p>Лидерите на ЕС се разбраха за финансирането на Украйна след 17 часа преговори</p>

ЕС осигурява 90 млрд. евро финансиране за Украйна след 17 часа преговори

Свят Преди 1 час

Решението засяга финансирането за Киев в следващите две години

<p>Хиляди протестираха в Буенос Айрес срещу реформата за удължаване на работния ден</p>

Хиляди протестираха в Буенос Айрес срещу трудовата реформа на Милей

Свят Преди 2 часа

Протестът е подкрепен от няколко синдиката, опозиционни партии и обществени движения

<p>Задържаха седем души след атаката на еврейски фестивал край Сидни</p>

Полицията задържа седем души след атаката на еврейски фестивал край Сидни

Свят Преди 2 часа

"Ислямска държава" публикува в в "Телеграм" изявление, в което определи масовото убийство в Сидни като "повод за гордост"

<p>Последен кръг от консултации - &quot;Величие&quot; разговаря с Радев&nbsp;</p>

Последен кръг от консултации - "Величие" разговаря с президента Радев

България Преди 2 часа

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести

Принцеса Даяна и Принц Чарлз

19 декември: Краят на една приказка - най-известната раздяла

Любопитно Преди 2 часа

Мистериозна експлозия? Нещо се е разбило на Луната и ударът е бил видим на Земята

Мистериозна експлозия? Нещо се е разбило на Луната и ударът е бил видим на Земята

Любопитно Преди 2 часа

Луната е един от най-очарователните, привлекателни и грациозни обекти, блестящи в нощното небе

.

"Отнемат ни въздуха": Гняв срещу компанията на Мъск за изкуствен интелект

Свят Преди 2 часа

„Това е въздух, даден от Бог, и човек не бива да ни го отнема. Не ме интересува колко пари има Мъск“

Пробутват ни скрити реклами, за да пазаруваме повече

Пробутват ни скрити реклами, за да пазаруваме повече

Любопитно Преди 2 часа

Нужни са ясни правила за инфлуенсър маркетинга

Мъгли сутрин и слънце следобед, слаби валежи през уикенда

Мъгли сутрин и слънце следобед, слаби валежи през уикенда

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Тръмп прекласифицира марихуаната като по-малко опасно вещесто

Тръмп прекласифицира марихуаната като по-малко опасно вещесто

Свят Преди 10 часа

Прекласифицирането от Агенцията за борба с наркотиците няма да направи марихуаната законна

Самолет се разби на летище в САЩ, има загинали

Самолет се разби на летище в САЩ, има загинали

Свят Преди 10 часа

На мястото на катастрофата е избухнал голям пожар

Лукашенко: Руската ядрена ракета „Орешник“ е в Беларус

Лукашенко: Руската ядрена ракета „Орешник“ е в Беларус

Свят Преди 11 часа

Русия представи това оръжие миналата година

Осъдиха Уиз Калифа на затвор в Румъния

Осъдиха Уиз Калифа на затвор в Румъния

Свят Преди 11 часа

Причината е притежание на наркотици за лична употреба

Всичко от днес

От мрежата

Защо е полезно да включим сладки картофи в менюто на кучето ни

dogsandcats.bg

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Любов и свобода: Карлос Насар на конна езда с гаджето! (СНИМКИ И ВИДЕО)

Edna.bg

Дневен хороскоп за 19 декември, петък

Edna.bg

Гьозтепе на Станимир Стоилов е №1 в Турция

Gong.bg

Фюри нападна Джошуа: Ти си един загубеняк без никаква класа (видео)

Gong.bg

Лекар с фалшиво свидетелство за специалност оперира хора, без да има право

Nova.bg

Изкуствен остров срещу бурите: Дания създава нов град в морето

Nova.bg