5G мрежите вече са достъпни за повече от 90% от хората у нас

С амо за няколко години мобилните мрежи от пето поколение се превърнаха от технологично обещание в реална инфраструктура, която обхваща почти цялото население на България. През 2024 г. 5G мрежите вече покриват над 90% от хората в страната и близо две трети от нейната територия - рязък скок спрямо 2022 г., когато покритието по население е около 86%, а по територия - под една трета.

Тези данни са част от новия социално-икономически анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ), изготвен по поръчка на Алианса на технологичната индустрия (АТИ), който проследява развитието на телекомуникационния сектор и ролята му за дигиталната трансформация на страната.

Инвестиции, които променят мащаба

Зад този напредък стоят мащабни инвестиции от страна на телекомуникационните оператори. Само през 2024 г. вложенията в мобилни мрежи надхвърлят 280 млн. лева, а общите инвестиции на сектора достигат близо 676 млн. лева. Това поставя телекомуникациите сред секторите с най-голям дял в общите капиталови вложения в икономиката - над 2% от всички инвестиции в страната.

Разгръщането на 5G мрежите не започва от нулата. България вече разполага със силна фиксирана инфраструктура - над 90% от домакинствата имат достъп до оптична свързаност (FTTP), което е значително над средното за ЕС. Тази база позволява на мобилните оператори да разширяват покритието по-бързо и по-ефективно, включително извън големите градски центрове.

От покритие към реална употреба

Разширяването на 5G мрежите вече се вижда и в поведението на потребителите. Броят на абонатите, които използват 5G мобилен интернет, нараства над три пъти за периода 2022–2024 г. - от около 620 хиляди до над 2,5 милиона души. Делът им достига приблизително 31% от всички абонати на мобилен интернет, като 5G е единственото поколение мрежи с толкова силен ръст за последните години.

Паралелно с това се увеличава и делът на устройствата, които поддържат 5G. По данни, цитирани в анализа, те нарастват от около 12% от всички активни устройства през 2022 г. до приблизително 35% през 2024 г. Това означава, че инвестициите на операторите все по-често се превръщат в реално използвана услуга, а не остават само като техническо покритие.

Телекомите като гръбнак на цифровата икономика

Анализът на ИПИ поставя развитието на 5G в по-широк икономически контекст. Телекомуникационният сектор генерира над 4 млрд. лева годишни приходи, а добавената му стойност достига 2,3 млрд. лева. Производителността на труда в сектора е над два пъти по-висока от средната за страната, а средната годишна заплата - с над 50% по-висока от средната за страната.

Освен икономическия ефект, секторът има и силен социален отпечатък. Все по-широкото мобилно покритие позволява на повече хора да работят дистанционно, да използват дигитални здравни услуги, да пазаруват онлайн и да участват по-активно в обществения живот - независимо къде живеят. В този смисъл 5G мрежите се превръщат в ключов инструмент за намаляване на дигиталните различия между региони и общности.

Следващото предизвикателство

Въпреки напредъка, анализът отбелязва и предизвикателствата пред сектора. Макар покритието по население да е високо, разгръщането в по-слабо населени и селски райони изисква допълнителни инвестиции и дългосрочен хоризонт. Паралелно с инфраструктурата остава ключов и въпросът за дигиталните умения - едва 36% от населението в България притежава базови цифрови компетентности.

В този контекст ролята на телекомуникационните компании остава стратегическа. Те не само изграждат мрежите, но и създават условия технологичният напредък да се превърне в реална полза за икономиката и обществото. Данните от ИПИ показват, че 5G в България вече не е просто технологичен етап, а част от по-голяма трансформация, в която телекомите са сред ключовите двигатели.