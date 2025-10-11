Свят

Няма оцелели след експлозията във фабрика за боеприпаси в щата Тенеси (ВИДЕО)

Взривната вълна беше усетена на километри, ДНК тестове ще потвърдят самоличността на загиналите

11 октомври 2025, 21:42
Н е са открити оцелели след вчерашната експлозия във фабрика за боеприпаси в американския щат Тенеси, съобщи на пресконференция шериф Крис Дейвис, който оглавява полицията в окръг Хъмфрис, цитиран от "Ройтерс". По-рано в събота бе съобщено, че 18 души са в неизвестност след инцидента в завод на компанията "Акюрът Енърджетик Систъмс" (Accurate Energetic Systems).  Предприятието се намира се край град Бъкснорт, на около 100 километра югозападно от Нашвил. Взривната вълна беше усетена на километри. 

"Над 300 души са претърсили почти всеки квадратен сантиметър в завода и към този момент не са открити оцелели. Това е голяма загуба за нашите общности", каза Дейвис.  Той добави, че предстои да се направят ДНК тестове, за да се потвърди самоличността на загиналите.

Агенти от Федералното бюро за разследване и Федералното бюро за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви, продължават да разследват причините за експлозията. Работата им е затруднена заради наличието на невзривени снаряди и други опасни материали. 

Оръжейната компания разпространи изявление, в което изказва благодарност към екипите за спешна помощ, но не коментира възможните причини за инцидента. "Нашите мисли и молитви са със семействата, колегите и членовете на общността, засегнати от този инцидент", пише в текста.

"Акюрът Енърджетик Систъмс" произвежда и съхранява взривни вещества за "военни, аерокосмически и търговски пазари за разрушаване", пише уебсайта на компанията. Централният завод се състои от седем производствени сгради и лаборатория за качество. През 2014 г. в завода е станала малка експлозия, при която е загинал един човек и трима са били ранени.  

Източник: БТА/Николай Велев    
Експлозия Завод за боеприпаси Тенеси САЩ Жертви Разследване Акюрът Енърджетик Систъмс Опасни материали Шериф Крис Дейвис Без оцелели Оръжейна компания
