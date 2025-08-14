Наводнения парализираха Тенеси: Семейство беше убито от паднало дърво при проливните дъждове

М айка, баща и дете са загинали, когато дърво е паднало върху колата им по време на проливни дъждове и наводнения в Тенеси, където наводнените пътища доведоха до драматични спасителни операции на хора, блокирани в колите си, съобщиха властите, предаде Асошиейтед прес.
Тримата са загинали, когато просмуканата от вода почва причинила падането на голямо дърво в предградието на Чатануга Ийст Ридж малко след полунощ, заяви говорителката на Службата за управление на извънредните ситуации в окръг Хамилтън Ейми Максуел.
PRAYERS NEEDED 🙏🏻 Parents and child killed when tree falls on car as heavy rain and flooding hit Chattanooga >> https://t.co/e8V7NOpSqg pic.twitter.com/3xRZFynFIr— Atlanta News First (@ATLNewsFirst) August 13, 2025
Освен това властите са открили тяло, докато са издирвали мъж, който е бил пометен, когато е избягал покрай пожарникарите и барикадата, блокираща наводнен път във вторник, според пожарната служба в Чатануга. Местната полиция и съдебният лекар ще определят причината за смъртта.
Наводнението наложи спасяването на хора, блокирани в домове, и на пленени от водната стихия автомобили.
The system that brought heavy rain and flooding to TN turned deadly after a mother, father and child in East Ridge were killed by a tree that fell on their car. In Chattanooga, a man swept away by floodwaters was later found dead. @sramosABC reports. https://t.co/cu1AG0tavs pic.twitter.com/9Pua1qgBtd— World News Tonight (@ABCWorldNews) August 13, 2025
На пресконференция официалните лица заявиха, че не са очаквали толкова много дъжд и наводнения толкова бързо.
В един момент на наводнената междущатска магистрала е имало 60 превозни средства, каза Крис Адамс, директор на управлението на извънредните ситуации в окръг Хамилтън. Някои от първите спасители носели на гръб хора, които не можеха да се придвижват добре през водата, и ги поставяли на повдигнатата разделителна линия на магистралата.
🚨 BREAKING: A so-called “once-in-a-millennium” storm just tore through Chattanooga, Tennessee, swallowing entire neighborhoods and leaving multiple people dead.— Brian Allen (@allenanalysis) August 14, 2025
Families drowned in their own homes. A mother, father, and child were killed instantly when a massive tree, loosened… pic.twitter.com/cJXgd4jODD