Силен взрив във военен завод за експлозиви в Тенеси

С илен взрив разтърси днес завод за производство на военни експлозиви в селски район на американския щат Тенеси. Взривната вълна беше почувствана на километри, а екипи за спешна помощ бяха изпратени малко след това към мястото на инцидента, предаде Асошиейтед прес, като се позова на властите и на жители на района.

Експлозията е станала в предприятието "Акюрът Енърджетик Систъмс" (Accurate Energetic Systems), намиращо се близо до град Бъкснорт, на около 100 километра югозападно от Нашвил, съобщи шерифската служба на окръг Хикман. В публикация в социалните мрежи службата призова хората да избягват района, за да позволят на екипите да си свършват работата.

Екипите за спешна помощ все още не са успели да влязат в района, защото експлозиите на място продължават, съобщи по телефона за АП Дейвид Стюарт, старши медик от окръг Хикман. Той уточни, че не разполага с подробности за това дали има ранени.

🚨 BREAKING



A massive explosion obliterated the Accurate Energetic Systems (AES) facility in Bucksnort, Tennessee, which produced and stored explosives, including bulk explosives, shaped charges, demolition kits, and specialized items for military, defense, aerospace,… pic.twitter.com/ngaopvtaI6 — American Press 🗽 (@americanspress) October 10, 2025

Компания "Акюрът Енърджетик Систъмс", базирана в близкото градче Макюън, за момента не е отговорила на молбата за коментар на случилото се, отбелязва АП.

На видеоклип от мястото на инцидента се вижда горящо поле с отломки и издигащ се над него дим. Местен телевизионен канал излъчи кадри, на които се виждат отломки, разпръснати около мястото на експлозията, както и повредени автомобили на близък паркинг. Новинарските екипи съобщиха, че са получили обаждания от жители на района, разтревожени от силната експлозия.