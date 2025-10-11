Свят

Трагедия в Тенеси: 19 души са изчезнали след експлозията в завод за експлозиви

Шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис отказа да уточни колко точно души са загинали

11 октомври 2025, 08:08
Служител на шерифската служба на окръг Хъмфрис дежури пред входа на предприятието за производство на военни взривни вещества   
Източник: БТА/AP

Д еветнадесет души са в неизвестност след взрив в предприятие за производство на военни взривни вещества в щата Тенеси, САЩ в петък, съобщи Би Би Си (BBC). Шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис съобщи, че четирима или петима души са откарани в близка болница след огромния взрив, който срути завод, и че няколко са загинали. „Няма думи да го опиша, няма го“, каза той.

Заводът в Бъкснорт, Тенеси — на около 56 мили (90 км) югозападно от Нешвил — се специализира в разработване, производство, боравене и съхранение на взривни вещества. Причината за взрива остава неясна.

Шериф Дейвис, който беше видимо емоционален по време на първия си брифинг за медиите през деня,

отказа да уточни колко точно души са загинали.

Той обаче отбеляза, че заводът е работел в момента на взрива и че последващи вторични взривове са принудили първите реагирали спешни служби да стоят на разстояние от мястото.

Работници, които тъкмо са започнали работния си ден, „сега може да са в неизвестност или да са загинали“. „Често, когато имам такива ситуации, ги наричам повече отколкото просто човек... липсват ни 19 души“, каза Дейвис.

По време на втори брифинг няколко часа по-късно Дейвис потвърди, че 19 души все още не са открити и че взривът е станал в голяма сграда. Той добави, че отломки са разпръснати на огромно разстояние около завода.

„Този взрив беше толкова мощен, че мога да кажа, че хора във Уейвърли усетиха и чуха тази експлозия“, каза той, имайки предвид град, намиращ се на около 15.5 мили (25 км) северозападно от обекта.

Дейвис отказа да каже дали смята, че взривът е бил умишлен или случайност, заявявайки, че „трябва да допуснем и най-лошото, за да открием истината“.

Губернаторът на Тенеси Бил Лий в публикация в социалните мрежи заяви, че неговият екип следи развиващата се ситуация и я нарече „трагичен инцидент“. Държавните и местните власти работят с федерални агенции по случая.

Кейси Стъп, директор на отдел „Връзки с медиите“ в TriStar Health в близкия Диксън, каза, че двама пациенти са били приети за „леки наранявания“ вследствие на взрива и са били освободени. Трети пациент, приет непланирано, все още се лекува от леки наранявания.

Местните медии съобщиха, че пациенти са били лекувани и в други болници в района и че жители, които живеят на повече от 20 мили от мястото на взрива, са усетили експлозията.

Заводът, разположен на около 1300 декара земя, произвеждал C-4, TNT и други висококачествени военни и търговски взривни вещества и ги съхранявал на място.

Шерифът каза, че Accurate Energetic Systems вече е прекратила дейността си. Смята се, че компанията е наемала около 75 души. „Сега те се фокусират върху своите семейства, своите служители“, каза Дейвис.

Взривът стана на границата между окръзите Хикман и Хъмфрис и предизвика масивна реакция от местни и федерални агенции, включително ФБР и Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелно оръжие и експлозиви (ATF). ФБР и ATF обезопасиха мястото на инцидента и го обявиха за стабилно, каза Дейвис.

Очаква се полицаи да останат на място в продължение на няколко дни, като няколко екипа се опитват да установят какво се е случило, каза Дейвис, обещавайки „бавна и методична“ проверка.

Друг взрив беше станал на същото място през 2014 г. в предприятие, което тогава се е експлоатирало от компания, наречена Rio Ammunition. По онова време беше съобщено, че един мъж е загинал, а трима са били ранени при онзи взрив.

Кен Крос, бивш президент на Института на инженерите по експлозивите, каза пред BBC, че

смесването на взривни вещества и пълненето на боеприпаси е „индустрия с висока опасност и ниска вероятност“ когато е правилно регулирана.

„Компетентният персонал е от съществено значение и мнозинството организации предоставят подходящо обучение и надзор за своите работници с взривни вещества“, добави той.

Той също така отбеляза, че в световен мащаб се съобщава за взривове във фабрики почти всяка седмица, но те често са на места, където се произвеждат фойерверки или в райони, които „може да нямат идеално законодателство за безопасност при работа с експлозиви и официален надзор“.




















