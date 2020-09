Невиждани пожари в САЩ унищожават градове, има и жертви

Н евиждани горски пожари бушуват в американските щати Орегон, Калифорния и Вашингтон. Горят 1 милион 375 хиляди хектара, на които са се разпрострели минимум 96 големи горски пожара, съобщи Националният междуведомствен център за борба с пожарите, с център в Айдахо, цитиран от Reuters.

Oregon wildfires destroy five towns, as three fatalities confirmed in California https://t.co/DJCW0xt4pZ pic.twitter.com/wA935bIO19