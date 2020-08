Калифорния гори, поиска помощ от Австралия и Канада

Д есетки хиляди души бяха принудени да напуснат домовете си в Калифорния, в която бушуват някои от най-тежките пожари в историята на щата, предадоха световните агенции.

Пожарите, предизвикани от хиляди светкавици и подхранвани от рекордните горещини и ниска влажност костваха живота на най-малко пет души досега. Единият от пожарите вече унищожи близо 90 000 хектара площи и заплашва лозята в Напа и Сонома, където и в последните години имаше пожари.

Заради риска от разпространение на коронавируса някои от десетките хиляди евакуирани си направиха убежище по паркингите и на плажовете

в щата вместо в центровете за подслон, подсигурени от властите.

На конгреса на демократите миналата седмица губернаторът на щата Гавин Нюзъм подчерта пряката връзка между климатичните промени и пожарите и прикани онези, които не вярват да дойдат в Калифорния.

There have been at least 10,800 lightning strikes across California in the past 72 hours, sparking at least 367 fires. Officials are calling it "a historic lightning siege."



This is what a #climatecrisis looks like. No planet B. #ActOnClimate#CaliforniaFires #ClimateEmergency pic.twitter.com/Jhz4oj2Ila