Измериха нов температурен рекорд на Земята

И змериха нов температурен рекорд на Земята от 54,4 градуса по Целзий. Това стана в Националния парк Долината на смъртта в Калифорния.

Рекордът беше регистриран от Националната метеорологична служба на САЩ.

Той идва заедно с гореща вълна на западния бряг на САЩ, където се очаква температурите да се повишат още тази седмица.

Горещините доведоха до два дни прекъсвания в снабдяването с ток в Калифорния, след като електроцентрала не функционираше в събота.

Преди това най-високата температура, надеждно измерена на Земята, е била 54 градуса по Целзий – пак в Долината на смъртта, но през 2013 г.

Век по-рано в района за измерени 56,6 градуса, но се счита, че отчитането тогава не е било точно.

