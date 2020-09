Извънредно положение за четири месеца на остров Лесбос

И звънредно положение за четири месеца беше обявено тази сутрин на гръцкия остров Лесбос, след като пожар през тази нощ почти напълно унищожи бежанския лагер "Мория", където досега живееха повече от 12 хиляди бежанци и мигранти, съобщи АНА-МПА.

Извънредното положение е обявено със заповед на заместник-министъра по гражданската защита и управлението на кризи Никос Хардалиас и по решение на главния секретар на гражданската защита Василис Папагеоргиу. Извънредното положение е обявено за опазване на общественото здраве и започва да тече от днес.

Пожарът в лагера избухна след сблъсъци на мигранти, след като сред тях бяха установени 35 заразени с коронавирус.

Правителственият говорител Стелиос Пецас обяви, че за Лесбос заминават министрите на вътрешните работи и на миграцията Тасос Теодорикакос и Нотис Митаракис, както и председателят на националната служба за обществено здраве Панайотис Аркуманеас, които ще се запознаят със ситуацията на място и ще дадат пресконференция в 18 часа в административния център на острова Митилини.

Breaking: There is a major fire at Greece's migrant camp of Moria on the island of Lesbos. The camp holds over 12,000 people. pic.twitter.com/hwvs6OT2X5