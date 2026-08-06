Свят

Нетаняху отхвърли новия мирен план за Газа въпреки гаранциите за разоръжаване на „Хамас“

Израелският премиер заяви, че предложеният от администрацията на Доналд Тръмп документ не защитава достатъчно интересите на страната, докато „Хамас“ обяви, че вече го е приел

Василена Василева Василена Василева

6 август 2026, 10:49
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И зраелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел няма да приеме най-новата пътна карта за прекратяване на войната в ивицата Газа, въпреки уверенията, че израелските сили няма да бъдат изтеглени от палестинската територия, докато „Хамас“ не бъде напълно разоръжен, предаде "Франс прес".

Израел отхвърли плана на Тръмп за Газа, Нетаняху постави твърдо условие

Изявлението идва ден след като представители на Съвета за мир, създаден по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп, се опитаха да разсеят опасенията на израелското правителство относно предложения план.

  • „Това не е нашият план“

Във видеообръщение, публикувано в социалните мрежи, Нетаняху заяви, че документът, изпратен от екипа на Доналд Тръмп, не е приемлив за Израел.

„Екипът на Доналд Тръмп ни изпрати план, който ние не приемаме. Това не е нашият план. Изпратихме им нашите забележки“, каза израелският премиер.

По думите му американският президент остава „един от най-големите приятели, които Израел някога е имал в Белия дом“, но подчерта, че сигурността на страната не може да бъде предмет на компромис.

„Съществуването на Израел не подлежи на преговори“, заяви Нетаняху.

Показателната първа реакция на "Хамас" за мирното споразумение

  • Гаранции за разоръжаването на „Хамас“

След среща между представители на американската администрация и израелския премиер Съветът за мир увери, че израелската армия няма да бъде задължена да се изтегли от ивицата Газа, докато „Хамас“ не бъде напълно разоръжен.

Именно този въпрос беше сред основните опасения на израелското правителство и особено на крайнодесните партньори в управляващата коалиция.

Въпреки дадените гаранции Израел настоява за допълнителни промени в предложението.

Нетаняху под натиск от крайнодесните преди срещата си с Тръмп

  • „Хамас“: Приели сме плана

От своя страна палестинската ислямистка групировка „Хамас“ заяви, че вече е одобрила предложената от Доналд Тръмп пътна карта.

Говорителят на движението Хазем Касам съобщи, че е постигнато съгласие и с останалите палестински фракции относно изпълнението на споразумението за примирие.

Той призова администрацията на САЩ и специалния представител на Съвета за мир Николай Младенов да окажат натиск върху Израел, за да изпълни договорените ангажименти.

Тръмп призова "Хамас" да приеме мирното предложение за Газа, какво отвърна ислямисткото движение

  • Политическият натиск върху Нетаняху нараства

Решението на Нетаняху идва в момент, когато Израел се подготвя за парламентарните избори през октомври.

Вотът се разглежда като ключов за политическото бъдеще на премиера, който се стреми към нов мандат на фона на засилващи се критики за начина, по който правителството реагира на нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г.

Последните социологически проучвания показват, че мнозинството израелци смятат, че Нетаняху трябва да се оттегли, като основната причина остава недоволството от пропуските в сигурността преди атаката, поставила началото на войната в Газа.

Заради вътрешнополитическата кампания заседанието на израелския кабинет по сигурността, планирано за сряда, беше отложено за четвъртък, съобщиха израелски медии.

  • Какво предвижда новата пътна карта

Предложеният от администрацията на Доналд Тръмп документ представлява втори етап от американския мирен план за Газа. Той предвижда поетапно прекратяване на бойните действия, освобождаване на останалите заложници, постепенно изтегляне на израелските сили и дългосрочни гаранции за сигурността на Израел.

Един от най-спорните елементи е разоръжаването на „Хамас“. Израел настоява това да стане преди изтеглянето на армията от Газа, докато палестинското движение е склонно да обсъжда процеса само ако той върви паралелно с поетапното изтегляне на израелските войски.

Разминаванията по този въпрос остават основната пречка пред постигането на окончателно споразумение, въпреки активното посредничество на Съединените щати и международните посредници.

Редактор: Василена Василева
Източник: Валерия Динкова, БТА    
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