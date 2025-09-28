Нетаняху под натиск от крайнодесните преди срещата си с Тръмп

К райнодесните коалиционни партньори на израелския премиер Бенямин Нетаняху отправиха призиви към него да анексира части от Западния бряг и да продължи войната в Газа, за да постигне пълна военна победа над "Хамас", съобщи ДПА.

Натискът върху Нетаняху идва непосредствено преди утрешната му среща с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон. Тръмп наскоро заяви, че няма да позволи на Израел да анексира Западния бряг - район, който палестинците се надяват да бъде част от бъдещата им държава.

Очаква се Тръмп да представи на Нетаняху план от 21 точки за прекратяване на войната в ивицата Газа, съобщи в. "Таймс ъф Израел". Този план включва незабавното освобождаване на останалите заложници в замяна на стотици палестински затворници и изтеглянето на израелската армия от анклава. "Хамас" няма да играе никаква роля в ивицата Газа, но Израел също няма да има право да я анексира. Вместо това ще бъде създадено преходно правителство.

Твърди се, че в плана на Тръмп се предлага и път към бъдеща палестинска държава в резултат на мирни преговори с посредничеството на САЩ. На този етап Нетаняху все още се противопоставя категорично на такива предложения.

Крайнодесният министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви в публикация в социалната мрежа "Екс", че Нетаняху няма мандат да сложи край на войната, без да е постигнал пълна победа над "Хамас".

Финансовият министър Бецалел Смотрич поставя три основни изисквания по отношение на плана на Тръмп, съобщи израелският телевизионен канал Н12. Той настоява палестинската власт да бъде лишена от каквато и да е роля в управлението на Газа или Западния бряг. Също така Смотрич иска движението "Хамас" да бъде напълно разпуснато и разоръжено, а Израел да анексира части от Западния бряг, без да признава палестинската държавност, което е в противоречие с призивите на международната общност.

Нетаняху разчита на своите крайнодесни коалиционни партньори, за да остане на власт, като неговото правителство продължава да разширява израелски заселнически селища на Западния бряг и в Източен Йерусалим, отбелязва ДПА.

Израел окупира Западния бряг и Източен Ерусалим през 1967 г. Сега там живеят над 700 000 израелски заселници и около 3 милиона палестинци. Палестинците искат тези територии да са част от бъдещата им държава.