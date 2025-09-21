Свят

Нетаняху остро реагира на признаването на Палестина от Великобританияр Канада и Австралия

Нетаняху каза, че отговорът на Израел ще бъде обявен, когато се върне от САЩ

21 септември 2025, 20:38
Израел: Признаването на Палестина

Израел: Признаването на Палестина "не е нищо друго освен поощрение" за "Хамас"
"Тази смърт и разрушение ужасяват всички нас": Великобритания, Канада и Австралия признаха палестинската държава
И зраелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви днес, че признаването на палестинската държава от страна на Великобритания, Канада и Австралия е "огромна награда за тероризма", предаде Ройтерс. 

"И имам още едно съобщение за вас: това няма да се случи. Палестинска държава няма да бъде създадена на запад от река Йордан", заяви израелският премиер. 

Израел: Признаването на Палестина "не е нищо друго освен поощрение" за "Хамас"

Нетаняху каза, че отговорът на Израел ще бъде обявен, когато се върне от САЩ, където идната седмица ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес. 

По-рано днес израелското Външно министерство също се противопостави на "едностранното" признаване на палестинската държава от страна на Великобритания, Канада и Австралия. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
