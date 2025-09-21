Нетаняху остро реагира на признаването на Палестина от Великобританияр Канада и Австралия

Военен: Руските изтребители над Естония, са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО

"Тази смърт и разрушение ужасяват всички нас": Великобритания, Канада и Австралия признаха палестинската държава

Израел: Признаването на Палестина "не е нищо друго освен поощрение" за "Хамас"

И зраелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви днес, че признаването на палестинската държава от страна на Великобритания, Канада и Австралия е "огромна награда за тероризма", предаде Ройтерс.

"И имам още едно съобщение за вас: това няма да се случи. Палестинска държава няма да бъде създадена на запад от река Йордан", заяви израелският премиер.

Нетаняху каза, че отговорът на Израел ще бъде обявен, когато се върне от САЩ, където идната седмица ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

По-рано днес израелското Външно министерство също се противопостави на "едностранното" признаване на палестинската държава от страна на Великобритания, Канада и Австралия.