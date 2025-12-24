Любопитно

Проф. Кантарджиев: Греяното вино и ракията са полезни при инфекции

„Празникът е за душата и за близките, а не само за консумация“, сподели бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести

24 декември 2025, 11:13
Б ившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев сподели спомени и размисли за Бъдни вечер и Коледа, както и полезни съвети за здравето през зимния сезон.

„Коледа е денят на надеждата и на семейството, на споделената доброта. Празникът винаги е свързан с мисълта за младия Бог и за по-доброто начало“, каза проф. Кантарджиев пред NOVA

Той припомни как традиционно семейството се събирало при най-възрастния член на рода, а трапезата била обредна – с постни ястия и специално приготвени хлябове, в които се поставяли сребърни монети за благословия и късмет.

По повод комерсиализацията на Коледа, проф. Кантарджиев подчерта, че подаръците са важни, „но трябва да дадем част от сърцето си". „Празникът е за душата и за близките, а не само за консумация“, подчерта той. 

Епидемиологът обърна внимание на здравословните навици през зимата: „Греяното вино с канела, карамфил и цитрусови плодове е полезно, особено за облекчаване на леки вирусни инфекции. Малко концентрат като ракия също може да помогне, но умерено – 50-100 грама. Прекомерното количество парализира имунната система“, каза той.

На младите колеги в медицината проф. Кантарджиев пожела сила и подкрепа. „Тази година младите лекари показаха, че могат да се борят за своя живот тук. Те са бъдещето на медицината в България и трябва да им се осигуряват възможности за учене и достойно заплащане“, коментира професорът.

Източник: NOVA    
Проф Кантарджиев Коледа Бъдни вечер Зимно здраве Семейни традиции Греяно вино Млади лекари NOVA NEWS Епидемиолог Празнични размисли
