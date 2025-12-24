Свят

Либия обяви тридневен траур след самолетната катастрофа в Турция

При инцидента загинаха висши либийски военни

24 декември 2025, 07:35
Л ибия обяви тридневен национален траур след самолетната катастрофа в Турция, в която загинаха висши либийски военни, съобщават турски медии.

Анадолската агенция цитира съобщение на либийските власти, според което освен началникът на Генералния щаб на либийската армия Мухамед Али Ал Хадад в катастрофата са загинали началникът на сухопътните войски Ал Фитури Грайбил, ръководителят на службата за производство на военна техника бригаден генерал Махмуд Ал Катауи, съветникът в Генералния щаб Мухаммед Асауи Диаб и фотографът от пресцентъра на Генералния щаб Мухаммед Махджуб.

В Турция се разби самолет с началника на армията на Либия

Повозавайки се на либийското правителство, агенцията допълва, че в Турция ще пристигне либийска делегация, която да бъде в пряка координация с Министерството на отбраната.

Междувременно бяха оповестени нови детайли, свързани с авикатастрофата.

"В 20:33 ч. към Ръководството на въздушното движение е поискано разрешение за аварийно кацане заради спешна ситуация, свързана с електрическа повреда. Самолетът е бил насочен отново към летището в Анкара, а екипите там са пристъпили към необходимите действия. Самолетът, който е започнал да се спуска, подготвяйки се за кацане, се е загубил от мониторите на радарите в 20:36 ч. Впоследствие не е била установена връзка с него", съобщи ръководителят на Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция Бурханеттин Дуран в социалните мрежи. 

Той призова гражданите да вярват на официалната информация на властите, а не на спекулациите и дезинформацията, които се разпространяват в социалните мрежи.

Частен самолет, в който са пътували началникът на Генералния щаб на либийските въоръжени сили Мухамед Али Ал Хадад и още четирима души, се разби днес след излитане от столицата на Турция Анкара. Всички на с самолета са загинали. Ал Хадад беше в Анкара за преговори на високо равнище за засилване на военното сътрудничество между двете страни и за обсъждане на регионални въпроси, съобщиха турски представители. 

Либийският премиер Абдел Хамид Дбейба потвърди смъртта на ген. Мохамед Али Ахмад Ал Хадад и останали пътници на борда.

Източник: Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали, Десислава Иванова    
самолет либия военни турция катастрофа
