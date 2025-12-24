България

Частен съдебен изпълнител сигнализира за съмнителна жилищна сделка със 75-годишна жена

Появи се положително развитие по случая на 75-годишната Маргарита Петрова, която може да остане без жилището си след съмнителна замяна

24 декември 2025, 09:22
Извънредна организация по пътищата у нас заради интензивния трафик

Извънредна организация по пътищата у нас заради интензивния трафик
Обилни валежи и влошаване на времето ни очакват на Бъдни вечер

Обилни валежи и влошаване на времето ни очакват на Бъдни вечер
Пробите на шофьора, помел жени във Варна, за алкохол и наркотици са отрицателни

Пробите на шофьора, помел жени във Варна, за алкохол и наркотици са отрицателни
Тежка катастрофа затвори движението през Владая

Тежка катастрофа затвори движението през Владая
Преди Коледа: За първи път показаха бенгалското тигърче в зоопарка в Стара Загора

Преди Коледа: За първи път показаха бенгалското тигърче в зоопарка в Стара Загора
Гуцанов: Средства за програмата

Гуцанов: Средства за програмата "Топъл обяд" са осигурени до края на септември 2026 г.
Разкриха две незаконни автоморги с коли, обявени за издирване в ЕС

Разкриха две незаконни автоморги с коли, обявени за издирване в ЕС
Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана

Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана

С лед разследване на Вероника Димитрова в рубриката „По следите“ се появи положително развитие по случая на 75-годишната Маргарита Петрова, която може да остане без жилището си след съмнителна замяна. Жената, неподвижна след прекаран инсулт, е прехвърлила идеалните части от апартамента си срещу два автомобила. Тя твърди, че никога не е видяла колите и не ѝ са предоставени, предаде NOVA

След като гледа репортажа, частният съдебен изпълнител, отговарящ за изпълнителното дело, се е усъмнил в законността на сделката. Той е поискал отвод по делото и е сигнализирал Министерството на правосъдието за случая.

Освен това, фирмата, която придобила частта от жилището на болната жена, засега не е оспорила спирането на въвода в апартамента и не е насрочила нова дата. Това дава надежда, че Маргарита Петрова засега ще запази дома си.

Източник: NOVA    
Маргарита Петрова Съмнителна сделка Жилищна измама Веоника Димитрова По следите Частен съдебен изпълнител Министерство на правосъдието Запазване на жилището 75-годишна жена Инсулт
Последвайте ни

По темата

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Режимът на Вучич обяви България, Хърватия и Албания за

Режимът на Вучич обяви България, Хърватия и Албания за "исторически врагове"

Частен съдебен изпълнител сигнализира за съмнителна жилищна сделка със 75-годишна жена

Частен съдебен изпълнител сигнализира за съмнителна жилищна сделка със 75-годишна жена

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Мнозина се притесняват за пробега на EV… докато реално не си купят такава кола

Мнозина се притесняват за пробега на EV… докато реално не си купят такава кола

carmarket.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 2 часа
Обилни валежи и влошаване на времето ни очакват на Бъдни вечер
Ексклузивно

Обилни валежи и влошаване на времето ни очакват на Бъдни вечер

Преди 2 часа
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 2 часа
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 2 часа

Виц на деня

Жена към детето: - Иванчо, донеси ми мамо десет чинии, че искам да питам нещо баща ти!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След "обира на века": Лувърът постави метални решетки над прозорците си

След "обира на века": Лувърът постави метални решетки над прозорците си

Свят Преди 12 минути

„Това е една от спешните мерки, взети след кражбата“, каза заместник-администраторът на музея Франсис Щайнбок

<p>Патриарх Даниил оглавява вечерната служба за Бъдни вечер</p>

Патриарх Даниил ще възглави празничното вечерно богослужение за Бъдни вечер в катедралата „Св. Александър Невски“

България Преди 16 минути

На този ден християните се подготвят духовно: чрез пост, изповед и молитва да приемат светото Причастие и така достойно да посрещнат Христовото Рождество

Експлозия в Москва уби трима души, сред които двама полицаи

Експлозия в Москва уби трима души, сред които двама полицаи

Свят Преди 1 час

Инцидентът е станал близо до мястото, където тази седмица беше убит висш руски генерал

Тайната на идеално меките медени джинджифилови бисквитки – лесна празнична рецепта

Тайната на идеално меките медени джинджифилови бисквитки – лесна празнична рецепта

Любопитно Преди 1 час

Споделяме ви лесна и изпитана рецепта за зимни бисквитки, които се приготвят бързо и винаги се получават

Либия обяви тридневен траур след самолетната катастрофа в Турция

Либия обяви тридневен траур след самолетната катастрофа в Турция

Свят Преди 2 часа

При инцидента загинаха висши либийски военни

Ефектът „роден дом“: Как семейството отключва детското ни поведение

Ефектът „роден дом“: Как семейството отключва детското ни поведение

Любопитно Преди 2 часа

На поведенческо ниво може да се уловите, че се връщате към стари семейни роли – миротворец, изкупителна жертва, „златното дете“

,

Експерти предупреждават: Kоледните лампички крият сериозен риск от пожар

България Преди 2 часа

Повечето от търговците и огромна част от домакините украсяват за предстоящите празници месец по-рано

,

Дизайнерката Кели Уиърстлър разкри най-добрите съвети за подаръци

Любопитно Преди 2 часа

Ако талантите за подаряване бяха класирани по професия, интериорните дизайнери вероятно щяха да оглавят списъка

Какво да очакваме от смартфоните през 2026 г.

Какво да очакваме от смартфоните през 2026 г.

Технологии Преди 3 часа

Мобилните телефони продължават да са най-популярното и важно устройство за масовия потребител, като догодина ще трябва да се справят с нови предизвикателства за привличане на повече клиенти

Върховният съд на САЩ блокира заповедта на Тръмп за Национална гвардия в Чикаго

Върховният съд на САЩ блокира заповедта на Тръмп за Национална гвардия в Чикаго

Свят Преди 10 часа

Тръмп твърди, че Националната гвардия е необходима за борба с престъпността

Турция изважда лева от валутния си списък

Турция изважда лева от валутния си списък

Свят Преди 10 часа

Причината е преминаването на България към еврото от 1 януари 2026 г.

Хиляди левове се възпламениха в банков клон в Горна Оряховица

Хиляди левове се възпламениха в банков клон в Горна Оряховица

България Преди 10 часа

Това станало, след като мъж внесъл пари с нафталин

В Турция се разби самолет с началника на армията на Либия

В Турция се разби самолет с началника на армията на Либия

Свят Преди 12 часа

Писмо от Епстийн до осъден педофил може да замесва Тръмп

Писмо от Епстийн до осъден педофил може да замесва Тръмп

Свят Преди 12 часа

Писмото е подписано: „Животът е несправедлив. Ваш, Дж. Епстийн.“

Украйна и САЩ договориха проект за край на войната, обяви Зеленски

Украйна и САЩ договориха проект за край на войната, обяви Зеленски

Свят Преди 13 часа

Зеленски е бил информиран от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров

Украинските войски се изтеглиха от Сиверск

Украинските войски се изтеглиха от Сиверск

Свят Преди 13 часа

Градът остава под огневия контрол на украинските сили

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Къде се намира Еленовият остров

sinoptik.bg
1

Как да проследим полета на Дядо Коледа

sinoptik.bg

Ромина и Дарко Тасевски подариха на децата си вълшебна семейна почивка в Мадрид!

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Лъв: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Алекс Грозданов и Богданка затвърдиха първото място след необикновен мач

Gong.bg

Липсват кандидати за ненужен в ЦСКА

Gong.bg

Християнският свят в очакване на Бъдни вечер

Nova.bg

Доброволци са помогнали при над 600 кризисни ситуации през 2025 г.

Nova.bg