Олимпийският огън стигна до Неапол (ВИДЕО)

Честта да носи факлата в тази част от обиколката се падна на бившия италиански футболист Фабио Канаваро

24 декември 2025, 10:12
Ованес Торосян в PODCAST7: 200 отказа, 40 филма и откровения за българското кино

Дядо Коледа пое на околосветско пътешествие

Необичайна коледна изненада: Таен оркестър обикаля София и изненадва минувачите

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Банкси потвърди нов стенопис в Западен Лондон

Отдаваме почит на най-младия от учениците на светите братя Кирил и Методий

Принцеса Беатрис отказа поканата на Андрю за Коледа

Синът на Джон Ленън е притеснен за наследството на

Синът на Джон Ленън е притеснен за наследството на "Бийтълс"

О лимпийският огън стигна до дъждовния Неапол в последната спирка от щафетата преди Коледа. Честта да носи факлата в тази част от обиколката се падна на бившия италиански футболист Фабио Канаваро.

Щафетата преди Зимните олимпийски игри в Кортина д'Ампецо и Милано тръгна на 6 декември от Рим, след като миналия месец огънят беше запален в Древна Олимпия, предаде NOVA.

Обиколката е с дължина от около 12 000 км и ще премине през всички 110 италиански провинции и над 300 общини. След кратка пауза за Коледа, огънят ще пристигне в Кортина д'Ампецо в петък.

Източник: NOVA    
Олимпийски огън Неапол
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Режимът на Вучич обяви България, Хърватия и Албания за

Частен съдебен изпълнител сигнализира за съмнителна жилищна сделка със 75-годишна жена

Намериха черните кутии на разбилия се в Турция самолет с либийски военни

В кои общини скачат местните данъци и такси

Продажбите на луксозни автомобили в Щатите ще се удвоят до $215 млрд.

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Преди 3 часа
Обилни валежи и влошаване на времето ни очакват на Бъдни вечер
Преди 3 часа
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Преди 3 часа
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Преди 3 часа

Зеленски посочи кога да се очаква отговор от Москва за мирния план на САЩ и Украйна

Свят Преди 15 минути

САЩ забраниха достъп на петима европейци, заради "цензура"

Свят Преди 18 минути

"Твърде дълго идеолозите в Европа водят организирани кампании за принуждаване на американските платформи да наказват американските гледни точки", заяви Марко Рубио

Тайната на идеално меките медени джинджифилови бисквитки – лесна празнична рецепта

Любопитно Преди 2 часа

Споделяме ви лесна и изпитана рецепта за зимни бисквитки, които се приготвят бързо и винаги се получават

Либия обяви тридневен траур след самолетната катастрофа в Турция

Свят Преди 3 часа

При инцидента загинаха висши либийски военни

Извънредна организация по пътищата у нас заради интензивния трафик

България Преди 3 часа

От АПИ предупреждават шофьорите да тръгват с автомобили, готови за зимни условия

Ефектът „роден дом“: Как семейството отключва детското ни поведение

Любопитно Преди 3 часа

На поведенческо ниво може да се уловите, че се връщате към стари семейни роли – миротворец, изкупителна жертва, „златното дете“

,

Експерти предупреждават: Kоледните лампички крият сериозен риск от пожар

България Преди 3 часа

Повечето от търговците и огромна част от домакините украсяват за предстоящите празници месец по-рано

,

Дизайнерката Кели Уиърстлър разкри най-добрите съвети за подаръци

Любопитно Преди 3 часа

Ако талантите за подаряване бяха класирани по професия, интериорните дизайнери вероятно щяха да оглавят списъка

Какво да очакваме от смартфоните през 2026 г.

Технологии Преди 4 часа

Мобилните телефони продължават да са най-популярното и важно устройство за масовия потребител, като догодина ще трябва да се справят с нови предизвикателства за привличане на повече клиенти

Върховният съд на САЩ блокира заповедта на Тръмп за Национална гвардия в Чикаго

Свят Преди 11 часа

Тръмп твърди, че Националната гвардия е необходима за борба с престъпността

Турция изважда лева от валутния си списък

Свят Преди 11 часа

Причината е преминаването на България към еврото от 1 януари 2026 г.

Хиляди левове се възпламениха в банков клон в Горна Оряховица

България Преди 12 часа

Това станало, след като мъж внесъл пари с нафталин

В Турция се разби самолет с началника на армията на Либия

Свят Преди 13 часа

Писмо от Епстийн до осъден педофил може да замесва Тръмп

Писмо от Епстийн до осъден педофил може да замесва Тръмп

Писмото е подписано: „Животът е несправедлив. Ваш, Дж. Епстийн.“

Украйна и САЩ договориха проект за край на войната, обяви Зеленски

Свят Преди 14 часа

Зеленски е бил информиран от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров

Украинските войски се изтеглиха от Сиверск

Свят Преди 14 часа

Градът остава под огневия контрол на украинските сили

