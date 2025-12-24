Любопитно

Необичайна коледна изненада: Таен оркестър обикаля София и изненадва минувачите

Формцията е съставена от цяло семейство музиканти

24 декември 2025, 09:08
С офия се радва на необичайна коледна изненада – таен коледен оркестър, който се появява на най-неочаквани места, за да весели минувачите с музиката си.

Формцията е съставена от цялото семейство музиканти – родители, деца и дядо.

Днес те отиват на участие, но не казват къде точно. Ще обикалят цял ден и ще изненадват хората с музика на открито, предаде NOVA.

Всички участници са професионални музиканти и учители по музика, които заедно с децата си създават уникални коледни изпълнения. Семейният състав и спонтанните концерти превръщат всяка тяхна изява в истински празник за софиянци.

Източник: NOVA    
София таен оркестър Коледа
