„Епизод 365“ в „Темата на NOVA“

24 декември 2025, 10:49
Г одина на обрати и кризи, на крехък мир и ескалиращи конфликти, на тежки загуби и на неочаквани победи. В двете части на специалното издание „Епизод 365” водещите Ани Салич и Николай Дойнов и журналистите на NOVA ще проследят най-знаковите моменти от последните 365 дни. Заедно със зрителите ще се върнат към събитията, които промениха България и света, към изненадите, които белязаха живота ни, и към хората, които ще запомним.

Още от първите дни на 2025 година политическата ни действителност изостри фокуса на общественото внимание. А към края на годината горещата парламентарна арена, партийните реконструкции и финансовите сметки на държавата буквално взривиха гражданската енергия. Серия от протести доведе до оставката на правителството. И буквално върна календара с година назад – към нерешената политическа криза, с която страната посрещна миналия януари. На този фон България изгуби деца в серия от тежки инциденти – загуби, които събудиха невиждана вълна от съпричастност и обществено недоволство. „Епизод 365” отправя поглед и към дългоочакваните развръзки и изстраданите спортни победи, които 2025-та донесе.

Международните редактори и кореспондентите на NOVA ще заведат зрителите до най-критичните точки и събития, които многократно преобръщаха дневния ред на годината. Светът се сбогува с папа Франциск и посрещна неговия наследник на престола във Ватикана – Лъв XIV. България пое пътя към еврото, а Европа заживя в нова реалност – на граждански вълнения, заплахи за сигурността и хибридните атаки. Конфликтите със световен отзвук продължиха да диктуват хода и на дипломация, и на политиката. А водещите играчи на международната сцена се опитваха да тушират едни войни, докато всъщност разпалваха други – но в сферата на търговията и финансите. Как изпращаме годината и какви обещания носи 2026-та?

Очаквайте „Епизод 365” – на 27 и на 28 декември, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.

